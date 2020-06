Ingeniero Juárez: secuestran arma de fuego, carne vacuna, cigarrillos y hoja de coca durante controles

Los operativos se realizaron en la Ruta Provincial N° 39 y el cruce del Paraje El Mistolar, jurisdicción de la UR6 de la Policía con resultados altamente positivos, evitando el ingreso de personas que no cuenten con la autorización respectiva.En el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” y las políticas públicas de seguridad provincial, la Policía realiza a diario con un importante número de efectivos provistos con elementos de bioseguridad y logísticos, múltiples operativos diagramados por el Comando Superior Policial en esta ciudad y en el interior provincial.En esta línea de trabajo, el martes último desde las 14 horas, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial, del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) afectados a la Unidad Regional Seis de Ingeniero Juárez, iniciaron un operativo simultáneo sobre la Ruta Provincial N° 39 y camino vecinal del paraje Cieneguito, y otro en el cruce del paraje El Mistolar, con desplazamiento de conos reflectantes, controlando vehículos y personas que transitan por la zona con el objetivo de mantener el status sanitario de la provincia de Formosa.Producto de estos controles, sobre la Ruta Provincial 39 se detectó que un automóvil Fiat Siena en cual se desplazaban dos personas, transportaba 140 kilos de carne vacuna. Se les requirió la documentación que acredite la procedencia del producto, y manifestaron que no tenían ningún papel, al no poder justificar la legalidad del faenamiento y la procedencia, se trasladó la carne, el vehículo y se demoró a las personas hasta tanto se realicen las averiguaciones correspondientes.Posteriormente, se estableció la legalidad de la carne, procediéndose al secuestro del rodado y la detención de las personas por infringir el DNU iniciándose al respecto una causa judicial con intervención de la justicia.Los efectivos policiales apostados en el Paraje El Mistolar, detectaron que dos personas que se desplazaban en un automóvil Chevrolet Astra, transportaban nueve bresas de cigarrillos Rodeo, una bolsa de nylon conteniendo hojas de coca, una pistola calibre 22 con cargador y cinco cartuchos del mismo calibre, sin que puedan justificar en el caso del cigarrillo con el aval aduanero, ni tenía documento que justifique la propiedad, tenencia y/o portación de arma de fuego, motivando la detención y secuestro por infringir el DNU iniciándose también causa judicial.