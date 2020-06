Ibáñez ratificó el compromiso de la Provincia de cumplir en tiempo y forma con los estatales

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia de “cumplir en tiempo y forma con los trabajadores estatales” en un marco de emergencia económica y sanitaria nacional, valoró una vez más la importancia del Ingreso Familiar de Emergencia no sólo para los beneficiarios sino para la economía local, y reconoció que la ayuda para el sector privado no alcanza pero aseguró que se trabaja pensando en el día después de la pandemia.Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el titular de la cartera económica provincial detalló el cronograma de pago del IFE 2 a través de las sucursales del Banco Formosa, el operativo especial de pago en el interior y las transferencias a CBU.Cobraron este miércoles la ayuda social de emergencia los beneficiarios cuyos DNI terminan en 3 y la inicial del apellido de la A a L. Este jueves 25, lo harán los DNI terminados en 3 e inicial de la M a la Z, en tanto el viernes 26, comenzarán los DNI terminados en 4, de la A a la L y el lunes 29, continuará de la M a la Z, siempre en el horario de 7 a 15.A través de las distintas sucursales del BF en la ciudad, percibieron el beneficio este martes 1.954 personas. Este jueves lo harán 1.608 personas; el viernes, 2001 y el lunes 29, 1.619 personas. En tanto en el interior, también en las sucursales, cobraron este miércoles 1.711 personas; este jueves, 1.568 personas; el viernes, 1735 personas y el lunes 29, 1.552 personas.En cuanto al operativo especial de pago del IFE 2 en localidades que no cuentan con sucursales bancarias, se cumplió con total normalidad y con todas las medidas de bioseguridad en Misión Tacaaglé, a partir de las 7, siguiendo este miércoles en Buena Vista y Siete Palmas, del Corredor Este.En el Corredor Oeste, este miércoles cobraron los beneficiarios de Laguna Yema y este jueves lo harán los de Juan G. Bazán, Pozo de Mortero y Los Chiriguanos. En tanto, en el Corredor Sur, los cajeros humanos pagaron a los beneficiarios de Mayor Villafañe, continuando el operativo en la misma localidad este jueves.El ministro de Economía destacó la labor de los empleados del BF como así también del personal policial, de REFSA comunicaciones y de las municipalidades, que brindan su total colaboración para el cumplimiento del cronograma diagramado.En cuanto a los beneficiarios que cuentan con CBU, este miércoles se oficializó el pago a los DNI terminados en 2 y 3; este jueves le tocará a los DNI terminados en 4 y 5; el viernes a los DNI 6 y 7 y concluirá el lunes con los DNI 8 y 9.Asimismo, concluyó en la jornada de miércoles el pago de la Asignación por Embarazo y la AUH.El seguro por desempleo, correspondiente al mes de junio, se abonó este miércoles a los DNI terminados en 2 y 3; este jueves 25, a los DNI terminados en 4 y 5; el viernes 26 a los DNI terminados en 6 y 7 y el lunes 29, DNI terminados en 8 y 9.El funcionario provincial explicó que el Seguro por Desempleo brinda a los trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos sin justa causa, un pago mensual, asignaciones familiares y cobertura médica mientras estén temporalmente sin empleo.Está dirigido a trabajadores asalariados desocupados despedidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor” que cuenten con una cantidad mínima de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social (Fondo Nacional de Empleo).En cuanto a los beneficios, enumeró: una suma en dinero (prestación básica dineraria); pago de asignaciones familiares; cobertura médico asistencial; reconocimiento de la antigüedad para la jubilación; posibilidad de cobrar juntas todas las cuotas del Seguro por Desempleo para desarrollar un emprendimiento (Modalidad de Pago Único).Ante el inminente vencimiento del plazo estipulado para que los transportes de otras provincias cuenten con un centro de distribución local, el doctor Jorge Oscar Ibáñez confirmó que varias empresas ya manifestaron su voluntad de hacerlo y reiteró que próximamente ningún camión que venga de otra provincia donde hay circulación viral, ya sea Chaco, Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba, podrá circular por los barrios de la capital como tampoco por el interior provincial.“Los camiones deberán ingresar a la ciudad, descargar las mercaderías en un depósito, el conductor deberá permanecer en la cabina en todo momento y una vez que el rodado esté vacío, regresar al lugar de origen. Luego aquí con camiones más chicos, de menor porte y con camioneros locales se hará la distribución en todos los negocios que requieran esas mercaderías”, precisó el ministro.