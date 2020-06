Ibáñez informó sobre variación de precios al consumidor y Programa ATP

Indicó que para realizar consultas se debe ingresar a la página web de la ANSeS ( https://www.anses.gob.ar/ ) y en el ítem “accesos rápidos” ir a la opción: “Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP)”, en el siguiente link: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/

“Los cronogramas de pago los anunciaremos el día lunes 15 de junio”, confirmó finalmente.





El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, brindó un pormenorizado informe sobre la variación de los índices de precios al consumidor del mes de mayo y también aludió al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).En la conferencia de este sábado 13 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el funcionario señaló: “Queremos informar sobre la tremenda preocupación que causa en todos los formoseños y los argentinos el tema de los precios. Y en ese sentido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha publicado los datos sobre la variación de los índices de precios al consumidor del mes de mayo”.Consignó que “la variación mensual del mes de mayo es del 1,5%, la variación interanual, es decir la sumatoria de los doce meses fue del 43,4% y la variación acumulada se ubica en 11,1%”.Según especificó, los mayores aumentos del mes pasado se dieron en prendas de vestir y calzado (7,5%) y equipamientos y mantenimiento del hogar (2,8%).Con respecto a las variaciones mensuales del nivel general del IPC, “podemos ver una serie que arranca en junio del año pasado, con un pico muy grande en septiembre, y la particularidad es que a partir de fines de diciembre el nivel general de precios venía descendiendo y en marzo pega de nuevo un pico muy elevado, descendiendo en abril y mayo”.“Esto nos indica la variación mensual por divisiones del IPC –refirió-. El Indec divide en dice a distintas canastas de productos”, señalando que “por ejemplo en prendas de vestir y calzados llega al 7,5%, equipamiento y mantenimiento del hogar al 2,8%, etcétera”.Apuntó el ministro Ibáñez que “lo que a nosotros nos interesa mucho son los alimentos, que 0,7% es el promedio, porque todos sabemos que hay alimentos que más aumentaron”, mencionando los casos de la cebolla (16,6%), el tomate (16,6%), huevos (8,7%), manzanas (3,2%), arvejas (3%), entre otros.“Por cuestiones estacionales tanto la cebolla como el tomate están prohibitivos y el otro tema es el de los huevos. De acuerdo a lo que se informa (responde a una) mayor demanda, ya que no tenemos una explicación de por qué, no es una cuestión estacional esta tremenda suba de precio que ha tenido este producto”, subrayó.En un segundo orden, el titular de la cartera de Economía comentó que “hemos recibido muchas consultas respecto de si se paga o no, cómo se puede consultar y demás el tema de los sueldos complementarios que aquellas empresas han solicitado esta ayuda a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)”.En este punto recordó que desde el pasado jueves 11 se inició la liquidación de sueldos complementarios de los trabajadores cuyas empresas han solicitado la ayuda estatal en el marco del Programa ATP, donde “el Estado abona el 50% de los salarios y el resto lo debe efectivizar obligatoriamente la empresa”.“Se programa comprende, porque ya se ha pagado el mes pasado, a 1,8 millones de empleados de 193 mil empresas privadas con una inversión de $37 mil millones”, precisó el funcionario.