González: “En Formosa no hay circulación del virus COVID-19”

Al respecto, el ministro González detalló que este último contingente de comprovincianos, que ingresó proveniente del sur del país, se trata de 35 mujeres y 21 hombres, quienes arribaron en micro.



Pero, al mismo tiempo, aclaró el funcionario que además se sumaron “otras situaciones de padres que habían ido a buscar a sus hijos estudiantes antes de que se dictara la medida de suspender momentáneamente el ingreso a la provincia”, lo cual fue adoptado el pasado 11 de junio.



Se cumplen protocolos sanitarios en centros



Por otro lado, ante la consulta periodística de las condiciones de alojamiento en los centros preventivos, de manera categórica el ministro González fue muy claro en señalar que se cumplen con todas las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"En ese sentido estamos plenamente conscientes y seguros de que vamos a continuar cumpliendo adecuadamente con todos los protocolos establecidos en materia sanitaria al respecto", reafirmó.



Asimismo, advirtió que cada una de las personas que se acoge al programa de ingreso ordenado y administrado en la provincia "prestan su consentimiento libre" y "son informados sobre las condiciones en las que van a llevar adelante la cuarentena en uno de los centros de alojamiento dispuestos por la provincia".



Significó el titular de la cartera de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia que las medidas vinculadas al aislamiento de los formoseños y formoseñas que ingresen al territorio en este tiempo de pandemia "deben tomar conciencia de los extremos cuidados que se toman en cada una de las situaciones".



En definitiva, recalcó, lo que "debemos proteger la salud del conjunto, y ese es el sentido de la cuarentena el de la protección de 640 mil formoseños que están en el territorio provincial", finalizó.

De acuerdo a los casos positivos reportados en los dos últimos días, todos se corresponden a personas alojadas en el centro preventivo Juan Pablo II, lo que indica que no existe circulación viral hasta la fecha. Piden a la población consolidar las medidas de prevención.El ministro de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo de la provincia, Jorge Abel González, aseguró que "no existe circulación viral del virus COVID-19 en el territorio formoseño", ya que de los nueve nuevos casos confirmados, más los 23 positivos anteriores, se trata de todas personas del sexo masculino alojados en el Juan Pablo II, lo cual “indica que se trata de diagnósticos positivos de coronavirus que se limitan a dicho centro preventivo”, subrayó.En tanto, oficialmente son 34 casos positivos de coronavirus en la provincia de Formosa hasta la fecha. Con salvedad que el primer caso, de la médica proveniente del Municipio bonaerense de Quilmes, que dio positivo a coronavirus el pasado 9 de junio, no se le adjudicó a Formosa, sino a la Provincia de Buenos Aires.Así lo certificó el Ministerio de Salud de la Nación a través de Carla Vizzotti, secretaría de Acceso a la Salud.En tanto este sábado, el parte informativo oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, dice textualmente: "Comprovincianos, los resultados con que contamos hasta este momento indican que los casos positivos reportados se limitan a una situación particular, sin que se verifique a la fecha circulación viral en el territorio provincial. No tenemos circulación viral en el territorio provincial, está acotado a este episodio que hemos tenido en el centro de alojamiento preventivo Juan Pablo II".Por esta razón, el ministro González expuso que "lo importante es fortalecer los aspectos vinculados al cuidado personal de cada uno, por ende los controles no tienen una finalidad sancionatoria, ni mucho menos recaudatoria, sino que están orientados a promover las conductas y los hábitos de cuidado".El funcionario estuvo acompañado de los especialistas médicos en Epidemiología e Infectología, Mario Romero Bruno y Julián Bibolini, primero y segundo respectivamente; y el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez.En esa misma línea, el funcionario provincial pidió “continuar trabajando todos los formoseños y formoseñas en la consolidación de las medidas sanitarias vigentes”, como es el uso obligatorio del barbijo en la vía pública, el lavado de manos de manera frecuente con alcohol en gel o con preparados que se realizan con alcohol etílico y agua; también el distanciamiento social sumamente importante al momento de salir del hogar, y por sobre todo quedarse en casa.Cabe recordar que antes de conocerse el primer caso de COVID-19, la provincia de Formosa decidió no avanzar hacia el distanciamiento social, sino que en esta nueva etapa consolidar las medidas que hacen a las acciones, hábitos y conductas preventivas.Por otro lado, se informó que en el Albergue Evita hay 56 personas cumpliendo la cuarentena de 14 días, siendo otro de los centros de alojamiento preventivo.Este sábado todas las personas serán sometidas a hisopados de detección del virus COVID-19. Una medida que se cumple en el marco de intensificar la vigilancia y la pesquisa ante eventuales nuevos casos.