Ibáñez confirmó que se abonará la totalidad del aguinaldo a los agentes estatales

En el marco del 97° parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, anunció que el Gobierno de la provincia abonará la totalidad del aguinaldo a los empleados públicos activos y pasivos.El titular de la cartera económica provincial indicó que el gobierno nacional dictó una norma “por la cual los trabajadores que tengan un salario bruto mayor a 80 mil pesos, van a recibir el sueldo anual complementario en forma fraccionada, en varias cuotas” lo que no se aplicará a los empleados estatales de Formosa.El ministro Jorge Oscar Ibáñez confirmó que el gobernador Gildo Insfrán firmó la autorización correspondiente para pagar “el 100 por ciento del sueldo anual complementario y el 100 por ciento del sueldo mensual”, tanto para trabajadores activos como jubilados de la Caja de Previsión Social.Respecto a los salarios mensuales, señaló que se abonará desde el último día hábil del mes, “como hacemos siempre”, aunque para evitar aglomeraciones, desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se paga de forma escalonada y por día.Aseguró que “el Gobernador no dictará ninguna norma que fraccione el pago del aguinaldo a los agentes estatales de la provincia”, llevando tranquilidad a los empleados estatales de la provincia.Respecto al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo cronograma inició este lunes 15, Ibáñez presentó una serie de recomendaciones para evitar los inconvenientes al momento de percibir la asignación y colaborar con los trabajadores del Banco Formosa, la Policía de la provincia y demás organismos que están a cargo de generar las condiciones necesarias en el marco de la emergencia sanitaria.Primero, Ibáñez solicitó a las personas que concurran a los lugares habilitados para el cobro sólo el día que les asignaron, según su terminación de DNI e inicial del apellido, porque “en caso contrario, el banco no puede abonar el beneficio y estará haciendo cola, perdiendo tiempo, hay enojos y aglomeración”.También, el ministro explicó que las sillas para la espera de la atención de los beneficiarios están colocadas respetando la distancia social obligatoria y “no se deben mover por ningún motivo”, para dar cumplimiento a esta norma y expuso fotografías donde se podía ver a personas que movían de lugar los asientos para dialogar con algún conocido, lo que consideró implica “no respetar el distanciamiento social”.En otro orden de cosas, Ibáñez describió que en Formosa capital, las personas cuyo DNI finalizan en 1 y cobrarán entre el jueves 18 y el viernes 19, hacen un total de 3.592 formoseños. Mientras que en el interior, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde también hay formoseños que por distintos motivos están ahí y tienen derecho a percibir la asignación, suman 3.353 beneficiarios para el primero grupo.Cuenta bancaria gratuitaPor otro lado, Ibáñez informó que las personas que concurran a las distintas sucursales bancarias para cobrar el IFE 2, podrán rellenar un formulario para obtener una caja de ahorro de manera gratuita, que les servirá para futuros ingresos familiares que se puedan otorgar desde el Gobierno Nacional.“Como ya lo vienen haciendo, los trabajadores y trabajadoras del banco antes que ingresen a presentarse en la caja los ayudan a rellenar la planilla, para que la entreguen cuando ingresan a cobrar y se retiren a sus domicilios”, señaló.Por último, el ministro detalló el cronograma de pagos de otros beneficios. Las jubilaciones y pensiones que no superen los 18.952 pesos, cuyos DNI terminen en 7cobraron este jueves y los finalizados en 8, este viernes 19, en tanto el lugar cobrarán los DNI terminados en 9.En lo que respecta a la asignación familiar y Asignación Universal por Hijo, que se pagan de manera conjunta, este jueves cobraron los DNI terminados en 7; este viernes 19 los finalizados en 8; y el 22 de junio, los documentos que terminen en 9.Por su parte, los beneficiarios de la asignación por embarazo más el IFE que tengan DNI terminados en 5, cobraron este jueves; y en 6, este viernes. La Tarjeta Alimentar, los DNI finalizados en 7 cobraron este jueves y este viernes quienes cuenten con DNI que terminen en 9.Por último, la planificación de pagos del Banco Nación para cooperativistas, que corresponde al programa Línea 1 de ayuda económica individual, perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cobraron este jueves cuyos DNI terminan en 4 y 5; y este viernes lo harán los que finalicen en 6 y 7.“Con respecto a esto, indudablemente que por ser el primer pago deben recibir la tarjeta que el banco les otorga para luego poder cobrar y de esta forma, en los beneficios sucesivos, no tendrán que hacer la cola para retirar la tarjeta”, aclaró Ibáñez.