González: “Realmente no se puede dimensionar la barbaridad que ha dicho Etchecopar”

Presentación de un escrito ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por las infames expresiones hacia la Vicepresidenta de la NaciónDiputadas y senadoras nacionales del Frente de Todos (FdT) presentaron una denuncia ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual contra el periodista “Baby” Etchecopar, a raíz de “las expresiones de odio y violencia” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el programa “La Mesa de Mirtha”.Una de las firmantes es la senadora nacional del FdT-Formosa Teresa González, quien junto a la diputada nacional Nelly Daldovo suscribió el escrito.En el mismo se repudia que “Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad; más aún presupone que una mujer está ‘sola’ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado”.Además, se enfatiza que “en el discurso del periodista se asocian una serie de características negativas y peyorativas al título de ‘señora’. Además, se asimila a Cristina Fernández a un ‘cáncer’, una metáfora patologizante que, además, tiene un significado pesado en la historia de nuestro país. Todo esto constituye el ejercicio de violencia público-política hacia las mujeres”.“Es clara la violencia simbólica y política que representa este mensaje para una mujer que se desenvuelve en la vida pública. A través de la afirmación y reproducción de ideas y concepciones sociales estereotipadas sobre la vicepresidenta de la Nación se perpetúa la desigualdad y discriminación en las relaciones de género, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, concluyeron las legisladoras.Violencia de género“Realmente no se puede dimensionar la barbaridad que ha dicho este personaje (Etchecopar), porque realmente es un personaje que emite opiniones absolutamente sin pensarlas y sin evaluar el contenido, las circunstancias, el entorno y ni cómo afectan a muchísimas personas semejantes declaraciones”, rechazó la senadora González, en una entrevista brindada a Canal 3 Formosa, de la que se hizo eco la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).En tal sentido, marcó que estos dichos desafortunados “afectan al género y a eso precisamente se refiere el artículo 2 del proyecto de ley de presupuestos públicos con perspectiva de género que estamos tratando de llevar adelante, cuando dice ‘erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades’”.“Hoy estamos ante la presencia de una tremenda y cruel realidad que nuevamente evidencia la violencia de género de nuestra sociedad”, advirtió la legisladora formoseña, recalcando que “muchísimos grupos se han manifestado por semejantes declaraciones, no solamente las bancas de diputadas y senadoras, sino diversas organizaciones”.Aseguró asimismo que “es tiempo de cerrar brechas, hay que unirse en pos de una Argentina mejor”, a la vez que recalcó que “este tipo de manifestaciones y expresiones lo único que hacen es dañar aún más el tejido social que dejaron totalmente devastado tras los cuatro años del expresidente Mauricio Macri”.Finalmente, hizo notar que son estos mismos comunicadores de medios monopólicos los que “han militado la brecha; fueron y son los militantes de la brecha y esto debe quedar claro. Lo hemos visto el sábado pasado (en la marcha a ‘favor’ de Vicentín) con todas esas imágenes en el Día de la Bandera. Ellos son los militantes de la brecha”.