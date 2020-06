Dengue: disminuyeron un 94% los casos

En comparación con el pico de transmisión que se dio en abrilEl director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó un informe acerca del descenso en el pico de transmisión de dengue en la provincia, durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19. En la oportunidad, el especialista sostuvo que durante este año fue relevante el padecimiento del virus en toda Latinoamérica, con la cantidad de casos que se dieron en Brasil, Paraguay, Bolivia y gran parte del territorio argentino.En ese sentido, indicó que favoreció a Formosa que las personas se hayan quedado más tiempo en sus casas porque permitió que los brigadistas, que continuaron su tarea aún en emergencia sanitaria, encuentren a los vecinos y vecinas en sus domicilios.“Eso fue alentador, porque teníamos un 30% de personas que no se encontraban o no permitían el ingreso. Esto también facilitó el trabajo que se hizo en las últimas semanas”, indicó el médico y recordó que el mosquito se sigue desarrollando si le brindamos los medios necesarios en las casas, como el reservorio de agua limpia a la sombra, donde la hembra coloca sus huevos y se pueden reproducir hasta doscientos mosquitos adultos.Además, el profesional expuso un gráfico de la curva de contagios y explicó cómo la misma fue descendiendo. “Llegamos en una semana a tener 533 casos, hace un mes y medio atrás y actualmente en la última semana tuvimos 31 casos”, señaló.Y agregó: “Del pico que tuvimos en abril disminuimos 94% los casos, aun con las temperaturas que estamos teniendo. Si la temperatura es más de 14 grados y si no se mantienen bajas temperaturas por lo menos 14 días, el mosquito sigue reproduciéndose”.En ese contexto, Romero Bruno aseguró que “este descenso fue con el trabajo de todos, los brigadistas visitando, asesorando, mostrando los lugares donde está la larva y entregando larvicidas”.Respecto a dicho producto, confirmó que se aumentó la producción en LAFORMED y se les entrega a los vecinos para que se coloquen determinadas cantidades de gotas en los recipientes, donde no se pueda eliminar el agua.“Lo ideal es eliminarla, pero si no se puede porque lo tiene para consumo o riego y no se puede tapar, existen los larvicidas que se colocan cada tres días”, remarcó.InfodemiaPor otro lado, Romero Bruno se refirió a las consecuencias que puede traer a la salud mental consumir información que no es veraz o esconde malas intenciones.En primer lugar, aseveró que la información que brinda cada día el Consejo de Atención, a través de las conferencias es “fuente segura, confiable y científicamente validada”.“Hemos asumido el compromiso, fue una directiva de un decreto del Gobernador mantener reuniones diarias y a partir de eso dar la información todos los días de lo que ocurra para que las personas que escuchan, transmiten, reproducen la información, sea la que tienen que confiar y dar por hecho para que tomemos decisiones seguras”, precisó.También, argumentó que “infodemia” hace referencia a la cantidad de información que se encuentra en internet respecto al coronavirus y que las redes sociales son “el principal motor” para transmitirla.“Cuando vamos a reenviar o compartir información, tratemos de asegurarnos que sea segura, porque la información que hay por todos los medios afecta a las personas de distintas maneras”, manifestó el médico y continuó: “Si bien hay un aumento de información que es la infodemia, dentro de esto se mete la desinformación, que es información errónea pero muchas veces mal intencionada”.Si las personas consumen este tipo de datos, su salud mental se puede ver alterada y, en términos de Romero Bruno, “es un momento en que tenemos que estar lo más atentos y sanos posibles porque llevamos muchos días enfrentando esta situación”.“Las consecuencias pueden ser depresión, ansiedad, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes afectando sus procesos decisorios, según la Organización Panamericana de Salud”, resaltó.Y, por último, el epidemiólogo aconsejó: “No todo lo que uno escucha o llega por WhatsApp es cierto. La recomendación es buscar solo fuentes oficiales y confiables y que éstas sean las que nos hagan tomar las mejores decisiones”.