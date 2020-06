González confirmó que la provincia no dará marcha atrás con las flexibilizaciones

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Jorge Abel González, aseguró que se mantendrán las excepciones de circulación establecidas hasta la fecha en la provincia. Además, destacó la efectividad del sistema de salud y las medidas sanitarias establecidas y brindó detalles de los protocolos dentro de los centros preventivos de alojamiento.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID1-9, el funcionario sostuvo: “Estamos convencidos de que las decisiones que tomamos las dimos sobre pasos seguros. Nos hemos ajustado localmente a las decisiones que se tomaron a nivel nacional, eso implica que estamos más firmes y seguros que las decisiones adoptadas por el gobierno de la provincia de Formosa son las adecuadas y correctas”.En ese sentido, sostuvo que el caso detectado como positivo de COVID demostró que el sistema de salud provincial funciona y que “estamos alertas y preparados”.“Las decisiones se mantienen porque son política pública, éste es un caso que estaba previsto que pudiera ocurrir. Sin ir más lejos, el lunes recordarán que dijimos acá que la provincia de Formosa estaba en un riesgo inminente de ingreso del coronavirus y no nos equivocamos, se produjo tal como lo dijimos, vino de afuera”, expuso.Y resaltó que la situación se dio en el marco controlado del sistema de ingreso ordenado y administrado al territorio y dentro de un centro de alojamiento preventivo, por lo cual “eso nos permite hacernos más fuertes”.“Tenemos un grupo de personas aisladas en este momento, pero los 640 mil formoseños que habitamos este territorio seguimos con el estatus sanitario que teníamos, pero con un claro horizonte: es necesario fortalecer las medidas de prevención que veníamos tomando”, indicó el funcionario provincial e indicó que desde el anuncio del caso se pudo ver a las personas usar el barbijo obligatorio, lo que demuestra que “es necesario tener un sacudón para darnos cuenta de que no hay ningún partido ganado, sino que se juega día a día”.Por otro lado, González celebró las decisiones del Consejo en materia de seguridad e higiene y preguntó: “¿Recuerdan ustedes la decisión que tomamos de que toda persona que ingresaba a la provincia con ánimo de permanecer, iba a hacer 14 días de cuarentena en un centro de aislamiento preventivo? ¿Se dan cuenta la importancia en este momento de las medidas sanitarias que tomamos? Es la oportunidad de sentirnos orgullosos”.En esa línea, continuó: “Esta mesa como vocera oficial del Consejo ha dado muestras de que jamás hemos ocultado información, la hemos brindado de manera adecuada con un lenguaje sencillo y sin estigmatizar a nadie, porque ésta es una situación que no distingue clases sociales, ideología política, nacionalidad, nada, basta con que seas persona”.Asimismo, solicitó a la comunidad cumplir con los protocolos sanitarios preventivos que existen en la provincia y remarcó que tienen una sobreexigencia por encima de los aplicados a nivel nacional. Por eso, “estamos convencidos de que el camino que estamos transitando es el adecuado”.Respecto a la paciente detectada como portadora del virus COVID, González expuso que es un “caso importado”, de una persona domiciliada y residente en la provincia de Buenos Aires, que tomó un ómnibus en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba asintomática y pasó por los controles correspondientes.“Se le realizó un control en la terminal, está firmado por un médico de CABA donde señala que la paciente no presenta inconvenientes, al igual que el resto del pasaje. Se le realizó otro control en el ingreso en Mansilla y un tercer control en la UPAC, todos estos controles los llevamos adelante en nuestra provincia con personal del Ministerio de Desarrollo Humano”, relató.También reiteró que, al detectar el caso, fue aislado y bloqueado y que el viernes se le realizará el hisopado al resto de los pasajeros para descartar cualquier tipo de situación de riesgo.En otro orden de cosas, González aseguró que se redoblaron los esfuerzos del personal policial en los límites de la provincia y se sigue trabajando con el aporte de los vecinos que denuncian ante irregularidades.Además, confirmó que el martes pasado se promulgó la ley que modifica el Código de Faltas donde se establecen multas o días de prisión para aquellas personas que no cumplan con las medidas sanitarias establecidas.“El poder judicial tendrá una amplia facultad de juzgamiento de cada uno de estos casos, el Código le ofrece distintas posibilidades, si bien las sanciones a simple vista suenan sumamente agresivas según algunos medios de comunicación, el juez de paz tiene muchas posibilidades incluso hasta del perdón judicial, porque tiene un sentido formativo, no es un sentido sancionatorio ni recaudatorio este tipo de acciones. Es una herramienta más que tenemos”, aclaró.E insistió con la toma de conciencia de cada formoseño y formoseña respecto a la utilización de los elementos de protección personal y los hábitos saludables como el lavado frecuente de manos.Por último, González explicó el mecanismo de alojamiento de los contingentes que ingresan a la provincia para cumplir el aislamiento obligatorio en los centros preventivos de alojamiento.“En todos lados es igual, tenemos un método de 48 horas, es decir, nuestros especialistas nos han enseñado y explicado que durante ese tiempo podemos dejar abierto un centro de alojamiento preventivo, para que ingresen todas las personas en ese mismo periodo de tiempo y los resultados finales van a ser los mismos”, aseveró.Subrayó que “dentro de la Escuela de Cadetes existía la posibilidad de la vinculación porque no había inconvenientes, de hecho otros grupos han tenido ese tipo de actividad, como en Juan Pablo II por mencionar al más grande. Igualmente, hay una organización interna de circuitos, para tratar de ordenar y tener mejor visualizada las distintas situaciones de cada uno de estos grupos”.En el caso de los pasajeros que llegaron el lunes con la paciente en cuestión, se estableció que estarán aislados del resto hasta el viernes que se realizarán el hisopado y se podrá verificar si existe o no el virus.“Eso es un método de control, aislamiento y bloqueo. La gente está bien en las mismas condiciones que el resto solo que no tienen contacto con los demás”, concluyó.