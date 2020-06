Gobierno confirmó que 24 personas dieron positivo a COVID-19 y pidió mayor responsabilidad

“El lugar más seguro sigue siendo quedarse en casa”, advirtieron desde el Consejo como así también que se actuará penalmente contra quienes difunden información falsa sobre la situación del coronavirus en FormosaEl ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, recordó a la población formoseña que cuidarse es una responsabilidad personal tras confirmar que 24 personas dieron positivo a coronavirus, informó las aristas tenidas en cuenta al montar los centros de alojamiento preventivo y aseguró que serán denunciados penalmente los responsables de la circulación de información errónea sobre la situación del coronavirus en Formosa.En el parte de prensa n° 91 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se recalcó que tanto en los hogares, la vía pública, los lugares de trabajo, los centros de alojamiento, entre otros, se debe respetar el protocolo sanitario. En este sentido, se instó a la comunidad a tener “responsabilidad individual y no trasladar eso a la otra persona, porque más allá de que se hayan tomado medidas obligatorias, decretos, códigos de faltas, siempre las conductas terminan siendo personales”.“El lugar más seguro del mundo sigue siendo quedarse en la casa y las medidas de prevención necesarias: el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización correcta del barbijo”, se advirtió.En este contexto, se aseguró que los centros de alojamiento fueron acondicionados bajo los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud (OPS), y que “la capacidad del Juan Pablo II es mucho mayor como tal, pero se ha ajustado para poder dar los espacios necesarios”.En otra parte de la conferencia, el titular de la cartera de Gobierno se refirió a los audios de WhatsApp, capturas de pantalla e información generada a fines de fomentar el caos social en la comunidad formoseña.“Nosotros estamos haciendo un escalamiento de la información a los fines de trabajar con las áreas de informática y tratar de determinar la autoría de estos hechos; hubo distintos tipos de mensajes de estas características, de audios que circularon y en las distintas redes sociales. Queremos avanzar en determinar la autoría a los fines de poder realizar las denuncias pertinentes. Nosotros ya hemos denunciado este tipo de acciones a la justicia provincial y estamos trabajando en ello, porque es un delito lo que están cometiendo”, y agregó: “Es una conducta ruin y un delito y como tal será denunciado penalmente”.Además, sobre dichos infundados desde una emisora radial en la que se puso en juicio la cantidad de hisopados realizados en un micro que llegó a la provincia, el ministro de Gobierno instó a la prensa y a la comunidad a que “vuelvan a leer el parte informativo del día 10 de junio sobre qué es lo que expresamos. La información ha sido correcta y jamás hemos mentido: 38 hisopados es lo que hicimos y es lo que se informó, no sabemos a qué viene ese afán de tratar de hacernos decir cosas que no hemos dicho”.“La información que brindamos nosotros es veraz y científicamente validada, estamos dando las respuestas institucionales correspondientes. En cuanto a la información que recibe el Gobernador, él cuenta con exactamente la misma información real, veraz, efectiva y oportuna para poder tomar las decisiones adecuadas y en ese sentido hemos trabajado”, continuó González.Sobre el final, aseguró que desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 no se renunciará a que se ponga en duda el acuerdo que se hizo con el pueblo de Formosa. “Nunca hemos falseado ningún dato, nunca hemos mentido, nunca dimos un dato erróneo”, finalizó el ministro de Gobierno Jorge González.Por lo cual, “la responsabilidad personal es de cada uno, basta con mirar algunos perfiles de Facebook de jóvenes que estuvieron en ese lugar para advertir que muchos de ellos no cumplieron las medidas sanitarias, por más que en numerosas oportunidades el personal que trabaja en los centros de alojamiento les llamara la atención. Se preparó un lugar con todas las medidas de seguridad, con el distanciamiento de las camas, se les entregaron barbijos, se les puso a disposición el lavado de manos y luego está en cada uno el cumplimiento, uno no puede estar lavándoles las manos o colocándoles el barbijo”, coincidieron Mario Romero Bruno y Jorge González.Por su parte, el ministro de Gobierno resaltó el arduo trabajo y el compromiso del personal que trabaja diariamente en los centros de alojamiento, “cocineros, personal de limpieza, de salud que todos los días realizan el examen médico, la policía de la provincia y del personal de distintos organismos del Estado que dejaron de hacer su actividad habitual para convertirse en un equipo interdisciplinario de acompañamiento a las personas que están alojadas”.