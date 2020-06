García repudió expresiones de “Baby” Etchecopar contra vicepresidenta

La Secretaria de la Mujer del gobierno de la provincia de Formosa, Angélica García repudió al periodista “Baby” Etchecopar por sus expresiones “de odio y violencia” hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el programa “La Mesa de Mirtha” emitido el sábado por Canal 13.La funcionaria se sumó así a la presentación realizada por diputadas y senadoras del Frente de Todos que denunciaron ante Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual al periodista.En el transcurso del programa, Etchecopar se refirió a Cristina Fernández como “el cáncer de la Argentina” y añadió que “mientras Cristina Kirchner ‘moje’ en política, no va a haber paz nacional”.“No es la primera vez que lo hace, tiene un montón de denuncias, en este caso, la emisión del sábado 20 es un acto de violencia de género simbólica en sus dos modalidades: mediática y publica- política” consideró García y agregó que “todas las expresiones de Etchecopar utilizando discriminación y expresiones estigmatizantes, están prohibidas en la legislación vigente”.La funcionaria hizo suya esta declaración del bloque justicialista: “Etchecopar utiliza un mensaje estereotipado y discriminatorio, que reproduce la desigualdad en las relaciones de género y busca naturalizar un rol de subordinación de la mujer en la sociedad; más aún presupone que una mujer está ‘sola’ si no tiene un hombre que la acompañe, asociando esta ausencia con algo negativo que necesita ser completado, reparado” y agregó: “para él las mujeres que están solas, sin un hombre, están solas, fíjense el grado de discriminación, como pretende naturalizar esta violencia”.Cuestionó al periodista al señalar que todo su discurso iba dirigido hacia la vicepresidenta del país, elegida democráticamente, “lo dijo, lo sostiene, lo afirma, creo que en esto hay que ser inflexible”.Felicitó a las legisladoras del Frente de Todos, entre ellas las formoseñas, porque “estas cosas no debemos dejar pasar”.Al mismo tiempo, cuestionó el rol de Juana Viale, conductora del envío televisivo, por la inacción ante el ataque de Etchecopar hacia la figura de la vicepresidenta, como también de los demás invitados del programa, quienes asentían en todo momento.“Las expresiones del periodista constituyen un acto de violencia de género simbólica en dos de sus modalidades, mediática y pública-política (incs. f) y h) del art. 6 de la Ley 26.485), al mismo tiempo que vulneran lo dispuesto en los art. 3 inc. m, arts. 70 y 71 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 y constituyen un acto discriminatorio en razón del género” detalló la funcionaria.