Formosa sin COVID-19: “Alentamos a continuar cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas”

Suman 934 los test realizados desde que se inició la pandemia en el territorio provincialDe acuerdo al parte informativo número 82, correspondiente a este jueves 4 de junio, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, la provincia de Formosa prosigue sin casos confirmados de coronavirus.Tomaron parte de la conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, quien tuvo a su cargo la lectura del informe; el ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.Según se indicó, en el transcurso de las últimas 24 horas se incorporó a un paciente como caso sospechoso por protocolo.Se trata de un hombre de 64 años, proveniente de Resistencia (Chaco) que ingresó a la UPAC con dolor de garganta, sin fiebre. Allí se le tomaron las muestras y se lo aisló en el Hospital Distrital N° 8. El análisis de este paciente arrojó resultado negativo a coronavirus.Además, en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta, ingresaron para estudio seis pacientes.Los mismos fueron un hombre de 73 años, con fiebre y síntomas respiratorios aislado en el Hospital Distrital N° 8; otro hombre de 36 años con cuadro de neumonía aislado en ese mismo hospital; una mujer de 31 años, personal de salud con fiebre y dolor de garganta, internada en el Hospital de la Madre y el Niño; una mujer de 68 años con antecedentes de cáncer de pulmón en quimioterapia, que presentó fiebre y dificultad respiratoria, internada en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón; un hombre del sector transportista proveniente de Salta que presentó tos con expectoración y es aislado en el Hospital de Laguna Yema; y un hombre de 37 años con dificultad respiratoria y neumonía aislado en el Hospital Central.Si bien ninguno de estos pacientes presenta antecedentes epidemiológicos, se les tomaron las muestras respectivas.Los resultados de los pacientes de 31, 36 y 37 años dieron negativo a COVID-19, esperándose para el transcurso de la jornada los datos de los tres restantes.A su vez, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 25 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus.Con estos, suman 934 los test realizados desde que se inició la pandemia en Formosa, que a la fecha mantiene su status sanitario libre del virus.Aislamiento e ingresos al territorioExisten 746 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada de este jueves se dará de alta a 18 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este miércoles ingresaron 632 vehículos al territorio provincial, de los cuales 624 eran camiones de carga. Son un total de 717 personas, siete de ellas con intención de permanecer en la provincia, iniciando la cuarenta obligatoria.Controles en la vía públicaFueron controladas 14.448 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 353 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7708 vehículos y se secuestraron 83 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 13 automóviles y 28 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 329 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Inspecciones a comerciosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario efectuó tareas de control y fiscalización en nueve comercios de diferentes rubros, labrándose 18 actas de infracción y clausurándose preventivamente tres comercios.En los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 36 comercios, labrándose 33 actas de infracción, con decomiso de 160 litros y 110 kilos de mercadería vencida, clausurándose además 12 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEn relación con la lucha contra el dengue este viernes 5 de junio se continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación proseguirá en las localidades y los barrios mencionados, sumándose en la ciudad capital los barrios El Resguardo, La Nueva Formosa, San Juan Bautista, Fontana y Covifol.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio capitalino seguirá en el barrio Guadalupe, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial se hará en el barrio El Resguardo, si las condiciones meteorológicas lo permiten.Haberes estatalesEn otro orden, en la continuación del cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, este viernes 5 de junio percibirán sus haberes el personal activo con DNI terminados en 6 y 7.CarrilloAsimismo, el Consejo recordó al “gran sanitarista Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la historia argentina, quien decía que ‘los microbios como causas de enfermedades son pobres causas’”, agregando que “el coronavirus es también una pobre causa comparada con las decisiones de los Gobiernos que no priorizan la salud y la vida humana".En tal sentido, "alentamos a continuar cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas para el resguardo y protección de todos los formoseños y formoseñas”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte informativo.