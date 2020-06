Formosa registró dos nuevos positivos de COVID-19 y contabiliza en total 40 casos

Se trata de dos personas del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II: un joven de 22 años y un niño de ocho mesesDos nuevos cuadros positivos de coronavirus fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, confirmó este miércoles 17 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa. A 90 días del inicio de la cuarentena, la provincia de Formosa registra 40 casos del virus: dos mujeres y 38 varones.Así lo consignó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, quien efectuó la lectura del parte informativo 96 sobre la situación del coronavirus en el territorio provincial.Además participaron de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Se detalló que en las últimas 24 horas se diagnosticaron dos casos positivos a coronavirus. Se tratan de dos personas del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II, pertenecientes al mismo circuito de los casos reportados como positivos hasta la fecha.Uno de ellos es un joven de 22 años de los que fueron aislados en el Hospital Distrital Nº 8 días atrás por presentar molestias gastrointestinales, y el segundo caso es un niño de ocho meses que no presenta ningún síntoma, cuya madre dio resultado positivo durante la semana pasada, también asintomática.El caso sospechoso del paciente de 57 años internado en el Hospital Distrital Nº 8 con resultado pendiente dio negativo a COVID-19; certificando a su vez que no se reportan casos sospechosos pendientes y ni actuales a la fecha.Vigilancia intensificadaEn esa línea, el Consejo señaló que se mantiene la vigilancia intensificada de neumonías y la búsqueda activa de casos.En ese aspecto, una paciente de 30 años de la localidad de Pirané, pareja de una persona que trabaja en el sector transportista, en la noche de este martes consultó al hospital local por dolor de garganta, sin presentar fiebre.Si bien no configura un “caso sospechoso” por protocolo, por no ser un contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se decidió su hisopado en el marco de la búsqueda activa de casos y se esperan sus resultados para las próximas 24 horas.Casos totalesEs así que la provincia de Formosa diagnosticó hasta la fecha 40 casos positivos a coronavirus: dos mujeres y 38 varones.La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general: 12 presentan síntomas leves y 28 evolucionan sin síntomas.Muestras negativasEn las últimas 24 horas se procesaron 108 muestras, dando 106 de ellas resultados negativos a coronavirus.Se incluyen aquí las muestras tomadas a las personas que terminaron la cuarentena obligatoria en los Centros de Alojamiento Preventivo de la Fundación Racimo y el Círculo de Suboficiales de la Policía, quienes están siendo dadas de alta de estos centros.Con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 1896 test realizados, con una positividad de 2,11%.Controles en la vía públicaFueron controladas 21.067 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 345 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8585 vehículos y se secuestraron 47 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron ocho automóviles y 34 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 250 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Inspecciones a comerciosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario efectuó tareas de control y fiscalización en 11 comercios de diferentes rubros de la ciudad capital, labrándose nueve actas de infracción.En relación a los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 21 comercios, labrándose 21 actas de infracción, con decomiso de 570 kilos de mercaderías en mal estado. También se clausuró un gimnasio, así como siete locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, este jueves 18 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación proseguirá en los barrios y localidades mencionadas, agregándose los barrios Evita de Pirané, Matadero de Ingeniero Juárez y San José Obrero y 1º de Mayo de la ciudad capital.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio capitalino seguirá en el barrio Villa Lourdes, y con Vialidad Provincial continuará en el barrio 1º de Mayo.Sin circulación comunitaria“Comprovincianos, los casos positivos informados hasta el momento ratifican la eficacia de las tareas de detección, bloqueo y control, ya que se limitan a un único circuito de uno de los Centros de Alojamiento Preventivo, cuya finalidad es justamente evitar que el ingreso del virus a la provincia se propague en la población”, se subrayó desde el Consejo.En ese sentido se remarcó que “las personas diagnosticadas con el virus están siendo atendidas en un hospital único, preparado con altos estándares para atender la contingencia del COVID-19 en nuestra provincia y evolucionan hasta el momento sin ningún tipo de complicaciones”.“Los datos recabados hasta la fecha indican la ausencia de circulación viral comunitaria en la provincia de Formosa, lo cual demuestra que la estrategia sanitaria y las medidas implementadas están funcionando acorde a lo planificado para proteger la salud y la vida de toda la población”, se destacó, insistiendo de igual manera en que “las mejores medidas de protección personal son el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, así como el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios vigentes en la provincia”.