El MAP repudió la falaz nota editorial del Diario "La Nación”

Desde el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP), se dio a conocer un documento de repudio y rechazo a una editorial publicada recientemente por el diario porteño “La Nación”, editorial en la cual se expresan un sinnúmero de datos y situaciones que nada tienen que ver con la realidad de Formosa ni de los formoseños.El comunicado del MAP, expresa lo siguiente: “Desde nuestro partido político, el Movimiento de Acción Popular, distrito Formosa, condenamos, repudiamos y rechazamos enfáticamente la nota publicada el matutino centralista, unitario y mendaz por tradición, el Diario “La Nación”.“Los conceptos descarados, arrogantes, cargados de odio y visible animosidad, destinados al gobierno de Formosa y así también hacia los que habitan esta bendita tierra formoseña, nos obligan como insitución de la democracia, a responder a éste vil medio rastrero de comunicación, -el Diario La Nación-, y donde el autor de la nota, escudándose en el anonimato, lo que demuestra a las claras que es un simple cobarde al no dar la cara, no escatima esfuerzo para destilar toda su arrogancia y desprecio hacia todos nosotros los formoseños, falseando maliciosamente todos los datos y supuestas estadísticas, allí mencionadas y que, tal como lo dijimos más arriba, al no firmar con su nombre y apellido la nota, demuestra su rastrero y ruin accionar periodístico”, dijo Víctor Pereira, presidente del MAP.-“Pero para comprender toda esta parafernalia de ataques hacia Formosa, y que a nosotros, de ninguna manera ya no nos llama la atención; es importante hacer notar al público y pueblo formoseño, que la ideología y orientación política de las notas y editoriales que se publican en el tradicional matutino Diario La Nación, nos pinta su carácter oligarca del diario mitrista, que hasta el día de hoy, continúa siendo la principal tribuna del sectores más liberales, conservadores y oligarcas de la burguesía argentina, quienes usan a éste medio de comunicación para mantener un discurso hegemónico y a su vez influenciar en el humor general de la opinión pública, El mismo fundador del diario, Bartolomé Mitre afirmaba en su primera editorial titulada: “Nuevos horizontes” que su objetivo era difundir los ideales del liberalismo y los valores nacionales, acotando siempre en su lema: “La Nación será una tribuna de doctrina”, de allí la comprensión en toda su extensión, el porqué de la publicación de la nota en cuestión. No debemos olvidar también, que el diario La Nación no sólo defendió y legitimó todos los golpes militares que se produjeron en el país, siendo los colaboradores del genocidio más grande de nuestra historia, son los representantes de lo más rancio de la oligarquía y de las causas más reacionarias, y que además fue también una de las beneficiadas junto a Clarín, de la compra fraudulenta de Papel Prensa, y defiende a ultranza la propiedad privada de las minorías más ricas del País. De allí el ataque al gobernador Insfrán, al presidente de la Nación y al pueblo de Formosa”.“Por ello, -reza el comunicado del Map- y, ante los ataques mediáticos-políticos, les damos una respuesta política: en Formosa, votan y eligen libre, democrática y esclarecidamente, los formoseños. Las opiniones de aquellos pseudos periodistas porteños, como dice un refrán: “nos importan un bledo” y nada ni nadie, cambiará los destinos de nuestra querida y hermosa Formosa”, finalizó diciendo Víctor Pereira.-