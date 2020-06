Formosa mantiene 41 casos de Coronavirus, sin sumar nuevos en las últimas 24 horas

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa confirmó este sábado 20 que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus en la provincia de Formosa. El total de casos confirmados se mantiene en 41: 2 mujeres y 39 varones.Tomaron parte de la conferencia diaria el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, quien leyó el parte informativo 99 del Consejo; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Se indicó la incorporación a un paciente como caso sospechoso por protocolo. Se trata de un hombre de 63 años, con dolor de garganta y cefalea, aislado en el Hospital Distrital Nº 8. Este paciente es una de las personas alojadas en el circuito 1 del Centro Juan Pablo II que tuvo resultado negativo a coronavirus la semana pasada, sin perjuicio de lo cual se toman nuevas muestras para reiterar los análisis.La Provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 41 casos positivos a coronavirus diagnosticados: 2 mujeres y 39 varones. La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, 35 evolucionan sin síntomas a la fecha, 5 evolucionan con síntomas leves y 1 paciente presenta síntomas moderados, evolucionando favorablemente.“Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.150 los test realizados en la provincia, con una positividad de 1,91%” se subrayó.Indicó el Consejo que fueron controladas 23.186 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 431 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8.658 vehículos y se secuestraron 71 de ellos y 4 embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 19 automóviles y 48 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 243 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó el viernes tareas de control y fiscalización en 12 comercios de la ciudad capital, labrándose 6 actas de infracción, con clausura preventiva de 1 local. En relación a los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 25 comercios, labrándose 21 actas de infracción, con decomiso de 231 kgs de mercadería vencida y clausura de 6 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Este domingo 21 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Blanca, Siete Palmas, Riacho He He, Clorinda, Las Lomitas y Formosa capital.“Comprovincianos, en este Día de la Bandera, conmemoramos 200 años del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Definirlo como abogado, revolucionario o militar, es quitarle la dimensión gigante que tuvo un hombre definido por sus decisiones, las cuales honraron sus ideales, sus compromisos y sus sueños que siempre antepusieron a la Patria por sobre cualquier otro interés personal. Los formoseños de esto sabemos, pues hoy, en este contexto de pandemia, se pone de realce que las decisiones que fuimos tomando desde el Modelo Formoseño siempre han tenido, por encima de todo, la firme convicción de brindarle a los formoseños y las formoseñas las mejores condiciones de vida para cuidar la salud de todos por encima de cualquier interés individual. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie” cierra el parte diario.