Covid-19: En los próximos días saldrán de los centros preventivos las personas que aún continúan alojadas

Fue un adelanto del ministro de Gobierno, Jorge González al señalar que en el transcurso de los próximos días “tendremos a todos esos formoseños, nuevamente entre nosotros, con la garantía de que no tienen posibilidad de contagiar al resto de los habitantes del territorio”.En el marco de la conferencia de prensa del día sábado 20 de Junio, del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge González confirmó que quedan pocos centros de alojamiento preventivo con personas alojadas, las que podrán salir, próximamente, con la certeza de que no contagiarán coronavirus, tras cumplir el aislamiento preventivo.“Estamos trabajando en normalizar la situación epidemiológica, tenemos varios centros que están vacíos en este momento, pero nos viene bien para que el personal de salud, seguridad y de apoyo tengan un tiempo de descanso” comentó y recordó que este personal no se tomó descanso desde el inicio del proceso de ingreso ordenado a la provincia y la apertura de los centros de alojamiento preventivo.“Nos quedan pocos centros, para que todas las personas puedan salir, en el transcurso de los próximos días, tendremos a todos esos formoseños, nuevamente entre nosotros, con la garantía de que no tienen posibilidad de contagiar al resto de los habitantes del territorio” argumentó.El funcionario fue consultado sobre la clausura de dos gimnasios y la oferta de alquiler de casas-quinta por el Día del Padre, a lo que respondió que el gobierno local sigue con atención la situación epidemiológica del contexto para tomar decisiones, con la premisa de proteger la salud de todos los formoseños.“En ese marco se tomaron las definiciones vigentes hasta este momento y se analiza toda situación local, provincial, las decisiones. Basta con mirar distintas situaciones nacionales para advertir que muchas jurisdicciones que plantearon flexibilizaciones, aperturas y regresos a la nueva normalidad, hoy están remitiendo a fases anteriores de esta pandemia” pidió.“Los formoseños hemos tomado medidas, siempre orientadas a proteger la salud, la situación que hemos tenido de carácter epidemiológica, está concentrada en un circuito, de uno de nuestros centros preventivos, lo cual significa que la estrategia sanitaria tuvo resultado positivo” insistió González.Advirtió además que “las personas en la provincia de Formosa viven aparentemente en un estado de normalidad, la circulación aumentó, los comercios tienen una actividad, y hay muchas actividades que fueron habilitadas y que vamos sobre pasos seguros. Hemos habilitado las salidas recreativas, de fines de semana con niños, y los encuentros familiares, en particular para mañana, de hasta 10 personas”.Pidió tener en cuenta el contexto tanto en Paraguay, como en la provincia del Chaco, con un caso positivo de Coronavirus registrado en la localidad de El Sauzalito, ubicada sobre el río Bermejo, a la altura de Aibal Silencio, en nuestra provincia. “Hemos creado una comisaría en Aibal Silencio, justamente, para tener una mayor posibilidad de custodiar la salud sobre el rio Bermejo. Estamos trabajando muy fuerte para la protección de la salud de nuestras comunidades indígenas y hay una participación importante en cuanto al control social y cuidado de la salud” explicó.Contestó además que podrán existir presiones para mayor flexibilidad pero que a la larga “no son presiones, son intentos de presión, pero acá lo importante es que en la medida que nos mantengamos unidos, saldremos delante de esta situación difícil en que nos puso esta encrucijada histórica que estamos viviendo todo el mundo”.González se refirió al predio o campamento de Vialidad Nacional ubicado en la intersección de las rutas nacionales 81 y 11 que será utilizado como “cápsula” o playón de estacionamiento para aquellos camiones en tránsito y que debían tener un lugar para pernoctar, para evitar el contacto con la población. El funcionario agradeció la buena predisposición de las autoridades de Vialidad Nacional.En otro orden, comentó el titular de la cartera de Gobierno que “hemos recibido oficio de la justicia ordinaria, donde se nos notifica un rechazo de un habeas corpus que había sido presentado en contra de este Consejo de Atención Integral a la Emergencia, para el ingreso de una persona, dando debido fundamento de las medidas sanitarias que hemos tomado, lo cual habla a las claras del debido respeto que estamos teniendo nosotros de todas las normativas vigentes en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias”.Recordó González que el juez federal 1 de Formosa rechazó un amparo presentado y “solicitó la cantidad de centros de alojamiento que hay en la provincia, y cantidad de personas alojadas, información que algunas persona quieren darle otra interpretación”.“El marco normativo que hemos establecido para proteger la salud pública de todos los formoseños es respaldado por las sucesivas decisiones judiciales que tomaron tanto la justicia federal como la provincial” y agregó que “cuando tuvimos que modificar el código de faltas, a esa discusión la planteamos en la Legislatura provincial a pesar de que otras jurisdicciones la plantearon por Decreto de Necesidad y Urgencia” argumentó.