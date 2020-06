Culminó dictado de seminario virtual sobre enseñanza en tiempos de pandemia en la UNaF

Con producciones de excelencia y expresiones de satisfacción de los docentes asistentes finalizó el seminario-taller virtual denominado “La enseñanza y la virtualidad en tiempos de pandemia”, que fue organizado en conmemoración del Día del Educador por la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).El mismo fue implementado como extensión de la carrera de posgrado Especialización en Docencia Universitaria, aprobado por Resolución Nº 075/20 del Decanato de la FH y declarado de interés educativo.Fue desarrollado a través de cuatro encuentros virtuales y tuvo como objetivos compartir entre colegas las experiencias que se están realizando actualmente en la Universidad con la enseñanza virtual; dudas, aciertos y desafíos; reflexionar y profundizar teóricamente sobre las estrategias didácticas para la enseñanza virtual y las tecnologías en la cultura y sociedad actuales y utilizar algunas herramientas digitales más adecuadas según los propósitos formativos de las diferentes carreras y asignaturas en las que se desempeñan los docentes participantes.Las profesoras a cargo Mgter. Patricia Núñez (UNNE), Esp. Elba Suárez (UNaF) y Lic. Mara Moreyra (UNNE) lograron crear un clima propicio para el dialogo, la reflexión y la formación en este contexto de pandemia que obligó a las y los docentes a migrar sus prácticas de enseñanza presencial a entornos virtuales.En ese sentido, el decano de la Facultad de Humanidades, Esp. José Luis Guillen, indicó que “este seminario surgió como consecuencia de esta situación particular que nos ha tocado vivir a todos en la Universidad y en el mundo entero, la cual nos obligó repentinamente a asumir un cúmulo de responsabilidades y a utilizar modos, modalidades de educación y herramientas a las que no estábamos acostumbrados”.Expuso que también “habíamos advertido que cuando empezamos a capacitar a nuestros docentes en algunas cuestiones puntuales a través de tutoriales o cursos de capacitación, pero no sobre una cuestión que tenga que ver con una reflexión más profunda de lo que es la cuestión docente, las didácticas y las estrategias que los profesores aplican en el aula presencial y ahora debían hacerlo en lo virtual”.A la vez, señaló que “nos faltaba compartir experiencias para enriquecer las propias y escuchar las ajenas. Eso nos motivó a convocar a un seminario que tuvo un carácter exclusivo para la FH, por lo que les pido disculpas a los docentes de otras Facultades, pero debimos poner un cupo y en esta primera instancia sólo estuvieron nuestros profesores”.“La reflexión que surgió de este seminario es muy profunda y marca un profundo compromiso de nuestros docentes con la universidad y la Facultad –destacó-. También, con la formación y una contribución permanente a la comunidad universitaria y a la formoseña en su conjunto”.Por su parte, la coordinadora de la Especialización en Docencia Universitaria, Mgter. Marisa Budiño, resaltó que “estamos muy satisfechos, pero más que estar satisfechos nos llena de alegría porque son los propios docentes participantes del seminario taller quienes han manifestado que esta propuesta ha cumplido y dado respuestas a las expectativas que tenían al respecto”.“Ni bien se abrió la posibilidad de la inscripción del seminario taller inmediatamente, en menos de 48 horas, teníamos el cupo cubierto y como era un seminario taller teníamos un número reducido de 50 docentes inscriptos”, contó.Puso de relieve que en garantizar la continuidad pedagógica “hay un enorme esfuerzo y compromiso de los colegas de la Facultad de Humanidades y creemos que en todos la Universidad, ya que salieron a dar respuesta (ante la pandemia) con las posibilidades existentes y dentro de las propias capacidades”.Fue así que “este seminario taller incluyó un conversatorio para poder poner sobre la mesa, tratar y reflexionar sobre los inconvenientes, los aciertos, las dudas y las observaciones y de alguna manera vino a respaldar desde la teoría y todo lo que hay sobre investigación en tecnología educativa y también de otras áreas de las ciencias de la educación estas decisiones que tomaron los docentes, animando a aquellos que estaban todavía con alguna duda o reticencia al momento de enfrentar una situación”.“La idea fue ver que es posible y que así como la presencialidad tiene sus pros y sus contras, la enseñanza en entornos virtuales brinda las posibilidades de asegurar el derecho a la educación, ya que en definitiva está en juego eso, el derecho a la educación de todos y todas. Y el objetivo de las autoridades y todo el equipo de la UNaF garantizar la continuidad pedagógica”, finalizó.