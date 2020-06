COVID-19: “Nuestro sistema sigue siendo puesto a prueba y está funcionando tal como fue planificado”

Se trata de un joven estudiante de 18 años proveniente de la Provincia de Buenos Aires, que ingresó al territorio provincial el día 30 de mayo en un contingente que, luego de ser controlados en el punto de partida del ómnibus, en los controles conjuntos de Mansilla y en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia, fueron ubicados en el Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II.



Durante este tiempo transcurrido se realizaron los controles sanitarios diarios habituales en cada uno de los Centros, sin que se hubieran manifestado síntoma alguno.



Este miércoles 10, transitando el día 11 de la cuarentena preventiva y obligatoria, el joven refiere dolor abdominal y diarrea, siendo trasladado al Hospital Distrital Nº 8 donde se lo aisló preventivamente y, si bien sus síntomas no están incluidos por protocolo nacional en la definición de “caso sospechoso”, se decidió su hisopado.



Ante el informe de resultado positivo a coronavirus, se implementó rápidamente el protocolo de bloqueo y control.



En este momento se encuentran cumpliendo la cuarentena obligatoria en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II un total de 178 personas, dividas en distintos grupos y en tres circuitos separados entre sí.



La totalidad de estas personas serán hisopadas en el transcurso de las próximas 24 horas, iniciando estos estudios epidemiológicos con las personas que integran el grupo del joven de 18 años con resultado positivo.



Asimismo, según se subrayó desde el Consejo, se extenderá la implementación de todas las medidas preventivas y de control necesarias para que el alta de la cuarentena de estas personas se brinde únicamente cuando se alcance el estándar de riesgo cero para la población.



Casos más difíciles



En esa línea, se destacó que “en Formosa estamos encontrando los casos más difíciles de detectar, que son los casos de personas asintomáticas, como lo fue el informado el pasado martes (el de la médica de 36 años), así como el caso detectado este jueves, el cual presenta síntomas atípicos que no integran la definición de ‘caso sospechoso’ por protocolo nacional”.



“Esto habla a las claras del alto nivel de alerta y sensibilidad en la vigilancia en la búsqueda activa de casos, como así también en la preparación técnica, profesionalismo y compromiso de todo el personal interviniente”, se remarcó.



Suspensión de ingresos



A su vez, el Consejo confirmó que, atento a la actual situación, se suspende el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa hasta tanto finalice la implementación del protocolo de bloqueo y control, con excepción del ómnibus proveniente del sur del país que se encuentra en ruta desde este miércoles.



Casos sospechosos



Además, se comunicó que en las últimas 24 horas se incorporó, además, a una paciente como caso sospechoso.



Se trata de una mujer de 23 años, proveniente de la provincia del Chaco, que fue hisopada a su ingreso en el día 5 de junio, en el marco de la búsqueda activa, con resultado negativo a coronavirus. En el día quinto de la cuarentena presenta temperatura de 37,5º, por lo cual se la aisló en el Hospital Distrital Nº 8, donde se la hisopó nuevamente y el resultado dio negativo a coronavirus.



También se analizaron a cinco pacientes en el marco de la vigilancia intensificada. Se tratan de una mujer de 55 años internada en una clínica privada; una mujer de 18 años embarazada con dificultad respiratoria que ingresa a terapia intensiva del Hospital de la Madre y el Niño; otra mujer de 36 años en el mismo hospital, personal de salud con anosmia, tos y dolor de garganta; una mujer de 37 años con síntomas respiratorios y fiebre, personal del Hospital de Alta Complejidad; y una mujer de 25 años aislada en el Hospital de Ingeniero Juárez con síntomas respiratorios y fiebre.



Los casos de la paciente 55 años, el personal de salud de 37 años en el HAC y el personal sanitario en el Hospital de la Madre y el Niño resultaron negativos a coronavirus; en tanto que se esperan los demás resultados para el transcurso de la jornada.



Análisis a asintomáticos



Asimismo, fueron analizadas 11 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia en el marco de la búsqueda activa de casos, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus.



Con estos, suman 1100 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia.



Aislamiento e ingresos



Existen 647 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, sumando 3908 las personas con cuarentenas cumplidas sin presentar síntomas desde el inicio de la pandemia.



Este miércoles ingresaron 632 vehículos al territorio provincial, de los cuales 627 eran camiones de carga. Son un total de 670 personas, ocho de ellas con intención de permanecer en la provincia, iniciando la cuarentena obligatoria.



Controles en la vía pública

Fueron controladas 23.405 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 333 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 9965 vehículos y se secuestraron 60 de ellos y dos embarcaciones.



A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron seis automóviles y 43 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 254 personas por no usar el barbijo en la vía pública.



Inspecciones a comercios

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario efectuó tareas de control y fiscalización en ocho comercios de diferentes rubros, labrándose 16 actas de infracción, y clausurándose preventivamente a un comercio.



En los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 22 comercios, labrándose 22 actas de infracción, y clausura de seis locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado, así como un taller de motos que funcionaba como gimnasio.



Dengue



En relación con la lucha contra el dengue, este viernes 12 de junio continuará la fumigación espacial en capital e interior provincial. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en los barrios Belgrano, Itatí y Libertad de Clorinda, ACA de Ingeniero Juárez, así como barrios El Resguardo, La Nueva Italia, La Pilar e Independencia de la ciudad capital.



Protocolo para transporte

En otro orden, el Consejo informó que fue aprobado el protocolo para transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales, en un trabajo articulado con todos los actores del sector, lo cual fue pormenorizado por el ministro de Economía, el doctor Ibáñez.



En alerta



“Comprovincianos, hemos venido brindando la información veraz, oportuna y científicamente validada tal como fue nuestro compromiso, que honramos día a día”, se recalcó desde el Consejo, marcándose que “la evolución de los hechos, tal como ocurren y son informados, demuestran que estamos alertas hasta en los más mínimos detalles, aplicando estándares de cuidado y control por encima de los exigidos a nivel nacional e internacional”.



En esa línea se resaltó que “nuestro sistema sigue siendo puesto a prueba y está funcionando tal como fue planificado. Esta fortaleza, junto al compromiso ciudadano en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias vigentes, nos permite enfrentar cualquier adversidad o desafío que se presente. Estamos fortalecidos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.

