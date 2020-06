Continuidad del operativo sanitario conjunto en el barrio Guadalupe

En la jornada del lunes 8, el operativo contra el dengue, que llevan adelante de manera conjunta y coordinada el municipio capitalino, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía provincial, se intensificó en el barrio Guadalupe.En ese sentido, en espacios públicos y viviendas particulares del mencionado conglomerado tuvieron continuidad las acciones de descacharrizado, fumigación, sanitización, recolección de residuos convencionales y no convencionales, eliminación de microbasurales y arreglo del alumbrado público.Todas las tareas se vienen desarrollando con el propósito de resguardar la salud de la población, eliminando los focos de propagación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.Al referirse a los trabajos realizados, el responsable del área de Gestión Ambiental de la comuna, Julio Vargas, precisó que “se ha recolectado una gran cantidad de residuos ferrosos y de gran volumen, como cubiertas, cocinas y heladeras en desuso, entre otros elementos; al mismo tiempo, se acentuaron las acciones de erradicación de microbasurales que pueden servir de reservorios para la propagación del mosquito transmisor de enfermedades”.“Hemos decidido quedarnos en el barrio Guadalupe hasta concluir la totalidad de los trabajos y luego nos trasladaremos al barrio Villa Lourdes para ejecutar las mismas tareas”, señaló el funcionario.Por último, dijo que “el objetivo principal es brindar todos los servicios básicos y atender los reclamos y solicitudes de los vecinos y vecinas, que expresan su agradecimiento por estas eficientes tareas sanitarias que vienen realizando de manera conjunta el municipio, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía de la provincia”.Recolección de no convencionalesSeguidamente, el director de Gestión Ambiental agregó que, en simultáneo, prosiguen con las habituales tareas de recolección de residuos no convencionales que apuntan a lograr la limpieza integral de la ciudad.En ese aspecto, Vargas detalló que cuadrillas municipales y cooperativistas, disponiendo de camiones y máquinas, procedieron a la recolección de residuos voluminosos como ramas, escombros y chatarras, en los siguientes barrios: Lote 111, Urbanización España, Fontana, San Miguel, Independencia, República Argentina, El Porvenir y Eva Perón, entre otros.