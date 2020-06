Con 9 nuevos positivos de COVID-19, totalizan 34 los casos en Formosa

Los resultados indican que a la fecha no se verifica circulación viral en el territorio provincialEn la conferencia diaria que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, confirmó que son nueve los nuevos cuadros positivos de coronavirus, con lo cual totalizan 34 los casos en Formosa.El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini, también participaron de la conferencia de prensa.El parte informativo número 92 del Consejo COVID-19 de Formosa certificó que del total de 225 hisopados realizados a los alojados en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II y al personal de salud, seguridad y auxiliares ya se cuenta con 207 resultados.A los primeros 23 resultados positivos reportados inicialmente se suman nueve resultados positivos en las últimas 24 horas de personas asintomáticas; todas de sexo masculino.Estos fueron derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, el cual funciona en el nuevo Hospital Interdistrital Evita.Se informó a su vez que hasta el momento se procesaron 19 muestras tomadas al personal de salud, seguridad y auxiliares del Centro Juan Pablo II, dando todas ellas resultados negativos a coronavirus.En el transcurso del día de la fecha se contará con la totalidad de los resultados de las muestras tomadas en dicho Centro.En razón de lo expuesto, en la provincia de Formosa se han diagnosticado hasta la fecha 34 casos positivos a COVID-19.Con respecto a la evolución de las personas con resultados positivos se informa que todas ellas se encuentran en buen estado general. Únicamente siete presentaron síntomas leves y 27 continúan asintomáticas.A los test habituales de búsqueda activa de casos se suman los análisis en el marco de la estrategia de control y bloqueo, totalizando a la fecha 1309 test realizados, con una positividad 2.6%.En las últimas 24 horas se incorporó un caso sospechoso para estudio. Se trata de una mujer de 46 años que ingresó a la provincia el 30 de mayo proveniente de Bahía Blanca que presenta cefalea y fiebre. Por ello se la aisló en el Hospital Distrital Nº 8, donde se le tomaron las muestras y se esperan los resultados para el día de la fecha.Seguidamente, se hizo notar desde el Consejo que “los resultados con que contamos hasta este momento indican que los casos positivos reportados se limitan a una situación particular, sin que se verifique a la fecha circulación viral en el territorio provincial”.No obstante, se remarcó que ante la detección del virus en la provincia de Formosa “continuamos ejecutando el protocolo de bloqueo y control”, haciendo hincapié en la necesidad de “extremar los cuidados preventivos personales y cumplir rigurosamente todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes para el cuidado de la salud y la vida de todos y todas”.Con relación a “las informaciones falsas que personas desaprensivas hicieron circular para provocar temor, alerta y confusión en la población”, el ministro González expuso categórico que “se han iniciado dos causas penales en el marco de lo tipificado en el artículo 211 del Código Penal, orientadas a identificar la autoría de dicho material falso y su posterior sanción”.En esa línea se reiteró “el llamado a la responsabilidad social en momentos sensibles de pandemia para ser cuidadosos en proteger la salud de todos y no partícipes de actos ruines que buscan amedrentar a los formoseños y las formoseñas”.Fueron controladas 18.187 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 296 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Además se controlaron 8288 vehículos y se secuestraron 54 de ellos y cuatro embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 16 automóviles y 39 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 210 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario efectuó tareas de control en la ciudad capital, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre y Las Lomitas. Fueron fiscalizados un total de 28 comercios de diferentes rubros, labrándose 56 actas de infracción, con decomiso de 3800 kilos mercaderías no aptas para el consumo y clausurándose preventivamente cinco comercios.En los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 32 comercios, labrándose 27 actas de infracción, con decomiso de 275 litros de bebidas y 320 kilos de alimento no apto para el consumo, y clausura de 10 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.