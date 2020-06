Batista: “El Presidente y el Gobernador están tomando las decisiones correctas para enfrentar la pandemia”

La emergencia “se aborda no sólo desde lo sanitario exclusivo en cuanto a atención, sino de una manera integral preservando al ser humano”La diputada provincial del Frente de Todos (FdT) Margarita Batista puso en valor las medidas adoptadas tanto por el Gobierno Nacional como por la provincia de Formosa para hacer frente a la pandemia del COVID-19, destacando que “si hay algo que resume las decisiones tomadas es priorizar la vida por sobre la economía”.“Yendo de lo macro a lo micro, las decisiones tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asesorado por un grupo de expertos, hablan muy bien porque no se trata de una decisión presidencial arbitraria, sino que ha seguido los consejos, la información, las aclaraciones y las recomendaciones necesarias de todo el personal que tiene la información técnica”, subrayó la legisladora, quien a su vez es médica pediatra.No obstante, marcó que el jefe del Estado argentino “no sólo ha seguido las indicaciones del personal técnico-profesional sanitario, sino también se ha reunido con distintos gremios, las organizaciones libres del pueblo, los industriales, los economistas, los empresarios, entre muchísimos otros sectores, y si hay algo que resume las decisiones tomadas es priorizar la vida por sobre la economía”, sintetizó.Hizo notar que lo mismo ocurre a nivel provincial, con “las decisiones atinadas y oportunas del gobernador Gildo Insfrán como presidente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19”.Resaltó que este órgano creado por Decreto Nº 100/20 del titular del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) para la contingencia del coronavirus “cuenta con el asesoramiento de profesionales y expertos para tomar las medidas adecuadas, priorizando siempre la salud de todo el pueblo formoseño, entendiendo a la salud de una manera integral”.Es por ello, significó, que se hace un abordaje y un tratamiento desde diferentes ámbitos como “los recursos económicos, la educación, la percepción de los haberes, los bolsones de alimentos desde el Plan Provincial Alimentario Nutrir”, mencionando en esa línea la elaboración de alcohol en gel desde el Laboratorio Laformed, la indumentaria de bioseguridad para el personal de salud a través del Fontex, etcétera.“En consonancia con lo que el Gobierno provincial viene realizando desde hace mucho tiempo, respondiendo a nuestra identidad política, es que se aborda esta pandemia no sólo desde lo sanitario exclusivo en cuanto a atención, sino de una manera integral preservando al ser humano”, recalcó la doctora Batista.En este punto, citó valiosas iniciativas tanto de la Nación como de la provincia, nombrando al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para aquellos trabajadores autónomos y monotributistas, ampliando el número de beneficiarios, la Tarjeta Alimentar, entre otras, y en lo provincial, el Plan Nutrir que nunca detuvo su marcha.“También se debe tener en cuenta los aportes que ha hecho y el trabajo que se viene realizando desde lo sanitario porque recordemos cómo quedó después del mandato de Mauricio Macri. Hospitales sin terminar, vacunas que se vencieron, al igual que medicamentos que nunca se distribuyeron, personal de salud desahuciado y con falta de compromiso y como broche de oro ya no teníamos Ministerio de Salud”, advirtió, apuntando que por ello “se vino haciendo mucho hincapié en el actual Ministerio de Desarrollo Social, mucho trabajo en comunidad y a nivel de los comedores comunitarios, también haciéndose cargo de los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde hace 12 años que gobierna el macrismo”.Esa fue “la población más castigada durante el Gobierno de Macri, que nos dejó casi la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza, y estos barrios más vulnerables no tenían ni reservas ni recursos para enfrentar a esta pandemia”.A ellos “se sumaron adultos mayores, niños y familias enteras que debieron acercarse a los comedores comunitarios y hay hasta fallecimientos de dirigentes barriales. Sé que duele, pero tenemos que decir esto porque ha sido una actitud totalmente irresponsable, tan inconsciente y clasista apuntada a retirar el amor que siempre hemos sembrado desde nuestro partido, el PJ, para sembrar el odio”, concluyó.