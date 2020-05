Resaltó Jofré el trabajo conjunto de municipios con el gobierno provincial ante la caída de recursos

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, destacó la convocatoria realizada por el gobernador Gildo Insfrán a los 37 intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia, desarrollada en la jornada del jueves 14.Mencionó que en la oportunidad se abordaron temas atinentes a las medidas que se adoptan en el contexto de la pandemia, destacando que es gracias al Modelo Formoseño que se realizaron las obras de infraestructura y las inversiones necesarias en salud, educación y seguridad para que hoy la provincia sea una de las dos jurisdicciones federales del país que hasta el momento no presenta casos de coronavirus y es en ese marco que los municipios trabajan en forma conjunta y coordinada con el gobierno provincial.En cuanto a la cuestión económica, indicó que: “El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, detalló que la recaudación nacional que se coparticipa con las provincias ha sufrido una reducción superior al 50 por ciento, que en términos interanuales supera el 55 por ciento, lo cual impacta en las finanzas de las provincias y como consecuencia en los municipios”, dijo.Ante ese panorama, acotó Jofré, el gobernador pidió a los intendentes prudencia para optimizar los recursos y apuntar a una mayor eficiencia y también explicar a los vecinos la importancia de abonar las tasas y tributos municipales a fin de lograr la sustentabilidad que garantice la continuidad de los servicios públicos.Uno de los puntos que también se trató en la reunión fue el objetivo del gobierno provincial para lograr la soberanía alimentaria fortaleciendo el PAIPPA. Aludiendo a este aspecto, el jefe comunal resaltó que todas las regiones de la provincia cuentan con tierra apta para distintas formas de producción primaria y que el gobierno provincial aportó obras de infraestructura, como caminos y energía eléctrica, para que hoy aumente la producción, logrando que los productores cuenten con todos los insumos necesarios y, a la vez, interviniendo en la comercialización, garantizando la compra de los productos que se destinan al Plan NUTRIR.Por otra parte, Jofré valoró el convenio suscripto por el gobernador Insfrán con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para la inversión en la provincia de más de dos mil trescientos millones de pesos para obras que aportarán infraestructura volcada a mejorar la calidad de vida de todos los formoseños.Precisó que los fondos se adjudicarán a obras de provisión de agua potable en Villa Escolar; ampliación y optimización del sistema de distribución de agua potable en Ingeniero Juárez; y sistemas de desagües cloacales en Riacho He He, Pirané y, en particular, en los barrios capitalinos de Villa del Rosario, Villa Mabel, Liborsi y Balbín, promoviendo el saneamiento ambiental que aporta a la salud pública y mejora las condiciones de vida de vecinas y vecinos de la ciudad, concluyó.