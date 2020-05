Nuevas pruebas comprometen seriamente la situación del exintendente Zaragoza

El actual jefe comunal lo comparó con Tato Bores, por la capacidad actoral del imputado para negar todoEl intendente de Pirané, Mario Diakovsky, reveló que cuentan con nuevas pruebas que involucran seriamente al exintendente Juan Zaragoza, habiéndose comprobado que la rastra (maquinaria vial) secuestrada de un campo de su propiedad efectivamente pertenece al Ministerio de la Producción; además de haberse encontrado documentaciones que acreditan la desaparición de otros elementos que forman parte del patrimonio de la Municipalidad.“Hemos recuperado la rastra del Ministerio de la Producción y a través de los peritos se verificó que se han limado los números de la misma y le han puesto soldadura eléctrica”, precisó el jefe comunal y aclaró que “no se trata de la única irregularidad, sino que hay otros elementos de la Comuna que han desaparecido”.Señaló que “si bien han desaparecido los inventarios, hoy –por este viernes- hemos encontrado en los archivos, en los libros, no en las computadoras ni en lo presentado por el exintendente, faltante de diversos elementos como hormigonera, soldadora, motosierras, moladoras, que no están en el municipio, como así motoguadaña”:“Todo está siendo objeto de una exhaustiva investigación, ya hemos encontrado en un libro del año 2017 el asiento de estas herramientas que hoy no están”, indicó Mario Diakovsky y comparó a Juan Zaragoza con “Tato Bores, con el respeto que me merece el actor, por su capacidad de actuación. Esta persona está imputada, procesada por un montón de causas y en estos casos hablamos con fundamentos y propiedad”.“Dijo –por Zaragoza- que dejó una Municipalidad con fondos. En los hechos, recibimos 180 mil pesos y una deuda de 20 millones de pesos, que informé debidamente documentado en una sesión extraordinaria, con nombre y apellido de los acreedores y de las empresas”, consignó.Mario Diakovsky también se refirió a la posición que mantiene el exintendente respecto a su inocencia, la que “es presentada por el único canal que contamos en Pirané, y que curiosamente es propiedad del acusado. Habla, contesta y acusa pero la realidad es otra, estamos presentado toda las pruebas desde el Municipio ante las autoridades correspondientes”.Respecto a otros involucrados en la causa contra Juan Zaragoza, Diakovsky sostuvo que “se encontraron los rieles de las vías del ferrocarril, patrimonio histórico nacional, frente a la casa del concejal Juanchi Zaragoza, las que ahora se encuentran en la comisaría local” y adelantó que en los próximos días podrá brindar mayor información sobre éste concejal y otros ediles, inclusive.Durante su gestión al frente del municipio de Pirané, Juan Zaragoza había sido acusado de enripiar el acceso a su campo, utilizando maquinarias y personal de la municipalidad, violando normativas que regula la función pública.La propiedad en cuestión está ubicada a unos siete kilómetros del casco urbano piranense.