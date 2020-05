Pirané: la policía allanó un campo y secuestro una maquinaria que estaba a cargo del municipio local.

El campo allanado pertenece al ex intendente de dicha localidad donde la policía secuestró una maquinaria de rastra de disco que estaba a cargo de la municipalidad de Pirané.Habiendo denunciado la apodera Jurídica de la Municipalidad de Pirané, por la faltante de una rastra de disco excéntrico, pertenecientes al Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia y que fuera entregado en comodato a la anterior gestión de gobierno municipal, pero que luego del traspaso de mando el día 10 de diciembre del 2.019 dicho implemento no fue entregado a la actual gestión, iniciándose una causa judicial por el delito de Hurto, sustanciado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.En ese sentido y luego de un trabajo de campo realizado por personal de la Comisaría de Pirané, pudieron establecer que dicha maquinaria podría hallarse en un campo ganadero ubicado por Ruta Provincial N° 3, a unos 6 kilómetros aproximadamente de dicha localidad, perteneciente al ex intendente de Pirané, situación por la cual se solicitó al juzgado interviniente una orden de allanamiento para el mencionado lugar, mandamiento judicial que fue llevado a cabo minutos después de las 14.00 horas de este miércoles por personal de la Comisaria de Pirané en forma conjunta con personal del Comando Radioeléctrico, Delegación de Informaciones Policiales, Drogas Peligrosas y Policía Científica, procediéndose al secuestro de una rastra de disco tiro excéntrico liviano, de 28 discos, llantas y cubiertas rodado 16', mangueras hidráulicas seminuevas, con varios parches con soldaduras y pinturas recientes en los bastidores de la estructura, el cual sería de interés en la causa, siendo trasladado hasta el predio de la comisaría a disposición del magistrado interviniente, disponiendo además la citación del propietario del campo a sede policial a fin de notificársele situación legal en la respectiva causa.