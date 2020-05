Pérez: “No hubo aumento de REFSA, estamos pagando lo que consumimos en el verano”

En conferencia de prensa, el arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, aclaró que la empresa REFSA, distribuidora del servicio de energía eléctrica, no aumentó la tarifa, como especulan algunos sectores.“No es que la tarifa se incrementó y REFSA dispuso un tarifazo, estamos recibiendo una tarifa de consumo del verano, no hay sobrefacturación ni sobreprecio, todos consumimos más en el verano por la zona en que vivimos. Ese consumo, genera una factura abultada” explicó el funcionario provincial.Pérez dijo que existe un abordaje integral de la temática, atendiendo a aquellos usuarios puntuales con dificultades para abonar la factura.“En Formosa, desde hace tiempo y en particular sobre lo que son servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, el Gobernador dispuso siempre medidas atendiendo al que más necesita. Sancionó un decreto en el medio de esta emergencia en línea con el gobierno nacional de garantizar el acceso a los servicios básicos, sosteniendo la tarifa social que beneficia a miles de formoseños a quienes, en el caso de dificultad de pago, no se les suspende el servicio” aclaró.“No es que la tarifa se incrementó y REFSA dispuso un tarifazo, estamos recibiendo una tarifa de consumo del verano. No hay sobrefacturación ni sobreprecio, todos consumimos más en el verano. Ese consumo, genera una factura abultada”, insistió.Sostuvo que en estos casos, “se atiende a usuarios excepcionales para ver de qué manera ayudar a poder sobrellevar una factura que hoy para muchos es difícil de pagar. Lo que no decimos de ninguna manera es que no hay que pagar el servicio. Porque el servicio de energía eléctrica que se comercializa, genera y llega después de pasar por varios actores, y nadie la regala, tiene un costo. REFSA distribuye la energía, no la genera”.En este contexto, el titular de Defensa al Consumidor solicitó a los usuarios que se pague la factura del servicio consumido, el que no se vio interrumpido en medio de esta emergencia por coronavirus.