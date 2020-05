“Los testeos rápidos no son útiles”

El doctor Mario Romero Bruno aseguró que el uso de los testeos rápidos para la detección de coronavirus “no aporta ni cambia ninguna conducta”, por ello desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda utilizarlo únicamente para estudios de carácter epidemiológico.Explicó que “el testeo rápido permite la detección de anticuerpos, los cuales aparecen después de haber tenido coronavirus, al quinto, sexto o séptimo días, “con lo cual la persona ya estuvo contagiando incluso días antes de los síntomas”.En razón de ello, “el diagnóstico rápido ya no es útil”, y por tal motivo desde “el Ministerio de Salud de la Nación lo recomienda únicamente para estudios epidemiológicos de casuística y estadística para saber cuántas personas tuvieron el virus, pero no cambia conducta”.Mientras que el estudio que realiza el laboratorio Biomolecular del Hospital de Alta Complejidad con los kits de reactivos, enviados por Nación, “es una muestra que tiene validez para detectar las partículas virales, y que nos permite rápidamente confirmar o destacar casos sospechosos de covid-19”, aseveró.Asimismo, elogió la política sanitaria adoptada para la emergencia del coronavirus en la provincia, a la que calificó de “inéditas”, y que permiten que Formosa hasta la fecha continúe sin casos confirmados del virus.Volvió a reiterar que las personas que provienen de zonas de riesgo -donde hay circulación del virus- “deben guardar aislamiento por 14 días en los centros preventivos, lo cual nos permite la observación y el control de cómo evolucionan, y si presentan síntomas se realiza la muestra”.“La muestra se envía al laboratorio del HAC, que certifica científicamente si es un caso o no de COVID-19, a diferencia del test rápido, que detecta los anticuerpos de la persona que ya tuvo la enfermedad”, aclaró el doctor.