Palavecino “esperamos se aprovechen las líneas de ayuda para las PyMES en todo el territorio”

Aunque las cifras no dejan de marcar un más que sensible panorama económico para las PyMES del país, incluida Formosa, desde el sector pelean por utilizar todas las herramientas que se bajan desde las entidades financieras y de los gobiernos para poder pasar ésta etapa, que podría definirse como vital para poder alcanzar la supervivencia. En ese contexto, el presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de Formosa, Agustín Palavecino, mencionó que esperan que los recientes anuncios de las carteras de economía de la Nación y del Gobierno de la Provincia sean aprovechados por el sector.Así, Palavecino recordó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, destinado a empleadoras y empleadores de cualquier empresa privada, sin importar el tamaño, y que apareja la Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de los aportes patronales que correspondan al mes de abril de 2020.Asimismo destacó el programa de la Asignación compensatoria del salario en la que el Estado va a pagar el 50% del salario neto de los trabajadores que estén en relación de dependencia en el sector privado. Así, detalló que el mínimo que se depositará es el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y el máximo, el doble de ese monto ($33.750). Agregó también que se tomará como referencia el salario del mes de febrero de 2020 y el pago se realizará a través de la ANSES en mayo, directamente en la cuenta bancaria del empleado.Otra herramienta que se ha puesto al alcance es la de los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, con un monto máximo es de 150 mil pesos y que no podrá superar el 25% del límite superior de ingresos brutos que corresponda a cada categoría de Monotributistas o Autónomos y que se acredita como saldo en la tarjeta de crédito, en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas, especificó el joven empresario.“También, es de ayuda, dijo, la entrega de créditos para el pago de sueldos a tasa fija del 24%. Es como se recordará, los bancos que sean agentes de pagos de salarios ofrecieron préstamos a PyMEs para el pago de sueldos de marzo a una tasa fija del 24% por un año, con un periodo de gracia de tres meses”.En ese orden de cosas, al describir las líneas de Créditos de BICE para MiPyMEs, enumeró que se destinan mil millones de pesos en líneas de capital de trabajo para MiPyMEs. Los créditos tienen una tasa del 19% anual fija en pesos para empresas con aval de SGR o Fondo de Garantía y un plazo de hasta 12 meses con un máximo de 6 meses de gracia.En ese orden de cosas, explicó Hubieron también un paquete de medidas para garantizar la producción y recordó el anuncio de que se destinarán, 350 mil millones de pesos para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía.Palavecino, recordó que están trabajando de manera activa para hacer llegar toda esta información a quienes forman parte de las PyMES de Formosa.