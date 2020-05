Los créditos a tasa cero se extienden a monotributistas categoría A

Los monotributistas y autónomos pueden iniciar el trámite para acceder a un crédito a tasa cero a través de la página web de la AFIP, hasta el 29 de mayo. Ahora, se agregó un cambio que flexibiliza las condiciones de acceso para los monotributistas clase A que hayan facturado menos de 10 mil pesos, entre el 12 de marzo y el 12 de abril.Así lo indicó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, este lunes durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Precisó que ya accedieron a este crédito 134 mil personas en todo el país, por un monto de $17.600 millones.En tanto, los créditos MiPyme están previstos para 111.621 empresas, a una tasa anual del 24%. Ya se han aprobado $ 217.811,2 millones en todo el país y están destinados al pago de salarios, la cobertura de cheques y la formación de capital de trabajo.Lo novedoso de esta línea de crédito es la incorporación para ser beneficiarios de hospitales, clínicas y otras efectores de salud privados, a pedido de diversas cámaras empresariales. “Lo que ocurría era que estas entidades tenían cheques que no podían depositar porque no había ventanillas o bien particulares que habían recibido un cheque y lo tenían en su poder. Ante esta situación, el Banco Central de la República Argentina emitió una comunicación que establece que las entidades financieras podrán recibir por ventanilla depósitos en cheques de terceros, bajo el sistema de turnos, manteniendo la prioridad de los clientes que sean beneficiarios de haberes previsionales y pensiones”.Créditos otorgados por losbancos Nación y FormosaEl titular de la cartera económica provincial precisó que el Banco Nación ya ha hecho una asistencia crediticia en la actual emergencia a MiPymes locales por más de $160 millones, para capital de trabajo $79 millones; para actividades esenciales $74 millones y para el pago de salarios $ 7 millones.En tanto, el Banco Formosa otorgó la asistencia crediticia COVID-19 por $161 millones para pagar 4.886 sueldos; para capital de trabajo, se comprometieron $180 millones para 522 empresas y el crédito a tasa cero, que va directamente a la tarjeta de crédito, ya benefició a 777 clientes, con préstamos promedio de $132 mil.En cuanto al anuncio de ANSES de un nuevo período de inscripción al IFE para aquellas personas que fueron rechazadas, sostuvo que será a partir del 21 de mayo, por terminación de DNI.Cronograma de pagosEn cuanto al cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo, cobraron este lunes los DNI terminados en 6; Asignación por Embarazo, terminados en 5; Asignación Pre Natal y Maternidad, terminados en 8 y 9.En cuanto a la tarjeta Alimentar, se acreditó en las cuentas de AUH a los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 6; y percibieron sus haberes los jubilados y pensionados del SIPA cuyos DNI culminan en 6.Respecto al IFE, cobraron por Red Link, los DNI terminados en 4; por Red Banelco, los DNI terminados en 8 y con CBU, los DNI terminados en 8. Por ventanilla en todas las sedes bancarias del BF lo hicieron los DNI terminados en 2 y 3. Este martes, lo harán los DNI terminados en 4; miércoles 20, los DNI terminados en 5; el jueves 21, los DNI terminados en 6; el viernes 22, los DNI terminados en 7; el martes 26, los DNI terminados en 8 y el miércoles 27, los DNI terminados en 9, en el horario de 12 a 15 horas.El Operativo Especial de Pago del IFE se cumplió este lunes en Villa Escolar; Tatané; Herradura; Riacho He Hé; Colonia Pastoril y Buena Vista.Este martes, se desarrollará en Subteniente Perín de 8 a 10; Gran Guardia, de 12.30 a 13.30; San Hilario, de 14.30 a 15.30; Tres Lagunas, a partir de las 7; Siete Palmas, de 7 a 11 y Palma Sola, de 13.30 a 15 horas.“De muybuen ánimo”Ante el interrogante de cómo estaba el Gobernador de ánimo, el ministro de Economía respondió: “Yo lo veo muy bien, desde tempranas hasta altas horas trabajando”. A lo que el ministro de Gobierno agregó: “Tiene muy buen ánimo, mucha energía y verdaderamente nos transmite esa energía. Pero, además, tiene la claridad para tomar las decisiones adecuadas en este momento que estamos viviendo los formoseños. Tiene definición política para llevar adelante esta lucha. El Gobernador es médico veterinario y ha tenido que lidiar con muchas epidemias que afectaban a la ganadería formoseña por lo que es una persona que conoce de epidemiología”.Anses retoma actividadesPero a puertas cerradasEl doctor Jorge Ibáñez comunicó que ANSES retoma las actividades pero lo hará a puertas cerradas, sin atención al público, por lo que el 130 sigue siendo la única línea de comunicación telefónica.“Cuando las consultas son pocas este número funciona no así cuando son muchas. Tiene un techo de llamadas de 25 mil, totalmente escaso ante la situación actual. Lo hemos planteado con el titular de ANSES local quien está gestionando la posibilidad de más puestos de atención al público en Formosa”, manifestó el ministro y consideró oportuno que esos nuevos puestos de trabajo puedan atender los llamados de Formosa.Asimismo, consideró la posibilidad de que las oficinas puedan atender con turnos programados y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus.