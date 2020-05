Edgar Pérez: “Ningún grupo de comerciantes nos hará cesar en la tarea de fiscalización”

El funcionario a cargo de la Subsecretaria de Defensa al Consumidor y Usuario denunció a la oposición por lo ocurrido en El Colorado, a quienes responsabilizó de montar una marcha política contra el Gobierno. Asimismo, ratificó que los controles continuarán.Edgar Pérez, a cargo de la subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, se refirió a la denuncia penal que se presentó contra un grupo de comerciantes de El Colorado, que junto a militantes y dirigentes del radicalismo agredieron a los fiscalizadores del área, en momentos en que se encontraban cumpliendo con su labor.El funcionario precisó que “se secuestró más de una tonelada de alimentos vencidos, procediéndose a la clausura preventiva de tres comercios de El Colorado. Uno de ellos, “La Mundial”, que es propiedad de Jorge Naidenoff, quien es tío del senador nacional por Formosa de Juntos por el Cambio”.Edgar Pérez aseguró que los controles a los comercios tanto de la ciudad como en el interior “van a continuar” y que “ninguna persona o grupo de personas como estos comerciantes, con actitudes inadaptadas, nos hará cesar en el trabajo de fiscalización y cumplimiento de la normativa nacional”.“Vamos a continuar en este camino porque existe un interés general que es el pueblo de Formosa. No estamos para defender el interés particular, mucho menos de aquellos que están apartados de lo que dice la ley, que vulneran y ponen en peligro la salud de los formoseños”, ratificó el funcionario y señaló que “como servidores públicos, la tarea de la subsecretaria es hacer cumplir la normativa nacional”.Refiriéndose al incidente en El Colorado, condenó la actitud de “personas o personajes de la seudo política que trataron de enmascararse en un reclamo, para terminar siendo una manifestación política porque los nombres de las personas involucradas en el hecho forman parte de la oposición política a este Gobierno” a quienes les pidió que “se hagan cargo de sus actitudes, pero no a costa de la salud de los formoseños, porque para eso también está la Justicia a donde acudimos para la denuncia penal”.Resaltó que los comerciantes involucrados “no niegan que se les encontró mercaderías vencidas, no niegan que estuvieron al margen de la ley”, sin embargo, “cuestionan las medidas adoptadas como la clausura preventiva que se realizó, lo cual está prevista en la ley”, manifestó el funcionario provincial.“La normativa expresa en la ley Nº 1480 de procedimiento de Defensa al Consumidor de la provincia en su artículo 10, en el inciso C lo siguiente: cuando está en riesgo o peligro inminente la salud y la seguridad pública se adopten medidas preventivas como la clausura”, enunció Pérez, en referencia al procedimiento que se llevó a cabo, decomiso y destrucción de las mercaderías vencidas, lo cual debe ser “un llamado a la conciencia de estos comerciantes para que corrijan esta conducta”, exhortó.Además, argumentó que tienen el derecho de hacer su descargo como prevé la ley, pero de ninguna manera “nos hará retroceder en nuestra decisión de ordenar y garantizar al pueblo formoseño desde todo punto. Siempre que estén habilitados para funcionar que lo hagan en el marco de la ley y comercializando mercaderías aptas para el consumo”, volvió a reiterar.En tanto, mencionó cuáles son las actitudes especulativas que se corroboran en los procedimientos: “Hay aquellas personas que especulan comprando mercaderías que están a punto de vencer o vencidas, y las colocan en góndolas; también, aquellos casos como lo que sucedió en El Colorado, que compran mercaderías de sus proveedores que fue comprobadas en la transferencia de carga que tiene la localidad, que ya ingresaron vencidas”, según se certificó.Entonces -se preguntó el funcionario: “¿Qué iban a hacer con esas mercaderías, la iban a sacar, a destruir o las iban a poner en las góndolas?”, para responder: “Estamos convencidos de que el destino iba a ser ponerlo en una góndola, guardarlo en un depósito para luego sacarlo a la venta”, ya que las mercaderías que se secuestraron estaban en mal estado, podrida y guardada en una cámara sin importar la conservación de los alimentos como lácteos, carnes, que son esenciales, ante esta situación de pandemia que nos toca vivir hoy”.Aseveró que ante estas prácticas especulativas “todos estamos expuestos y no podemos sostener, no podemos hacerle decir a la ley lo que la ley no dice y mucho menos desde la seudo política que estos personajes practican”, denunció, agregando la predisposición diaria de la Policía de la provincia para que los fiscalizadores cumplan con su trabajo, y puntualmente sobre las agresiones sufridas, “ya se tomaron medidas” por parte de la Justicia.Sobre el abastecimiento de los productos en el actual contexto de pandemia, afirmó el arquitecto Pérez que “nunca se interrumpió en Argentina y mucho menos en Formosa”, ya que “el gobernador Gildo Insfrán dispuso medidas sanitarias, como los corredores sanitarios donde en cada ruta formoseña circula un medio de transporte que abastece los productos esenciales a todas las localidades del interior formoseño”.Y añadió: “Hay un extremo y celoso cuidado para garantizar y proteger la salud, desde aquel que va conduciendo un camión como el comerciante que recibe su mercadería, hasta el último eslabón de la cadena de comercialización que son los consumidores formoseños, a quienes les llegan los productos en los distintos comercios”.“Ratificamos una y mil veces que estamos viviendo una pandemia en la que aparentemente algunos que viven en Formosa no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta, y priorizan en muchos casos sus abultadas cuentas bancarias, el lucro incesante y desmedido, menospreciando la vida de las personas que viven en el mismo suelo, o en la misma localidad y en este último tiempo el Estado a través de un gobierno peronista ha recuperado su rol protagónico”, concluyó Edgar Pérez.