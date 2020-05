Libreta de Salud: Controles de salud para escolares del barrio San Agustín

Una jornada de confección y actualización de Libretas de Salud Escolar fue llevada a cabo en la escuela primaria EPEP 268 del barrio San Agustín de nuestra ciudad. En la misma se realizaron múltiples controles para constatar el estado de salud de los niños, al tiempo que se procedió a poner al día los carnets de vacunación.Cabe destacarse que la actividad fue coordinada entre los profesionales de las áreas de salud y educación del gobierno de la provincia a fin de asegurar el seguimiento de la salud de los escolares.El equipo de salud estuvo integrado por médicos, enfermeros, vacunadores, odontólogos y otros profesionales del centro de salud San Agustín, quienes evaluaron minuciosamente a cada uno de los niños para luego asentar los datos obtenidos en la Libreta de Salud Escolar.En este marco fueron efectuados exámenes de la agudeza visual y auditiva; mediciones de la tensión arterial, latidos y frecuencia cardiaca; controles antropométricos de peso, estatura y talla, más una completa revisión nutricional.A lo anterior se sumó la instancia de vacunación con la aplicación de las dosis faltantes para cada edad, lo cual fue precedido por el chequeo de los carnets. “Fueron completadas todas las vacunas gratuitas del calendario con hincapié en la vacuna antigripal para los niños de riesgo y la vacuna HPV para las niñas y niños de 11 años”, explicaron los vacunadores.Acerca de la modalidad de trabajo, los referentes del equipo de salud comentaron que las familias fueron convocadas días previos para “programarles el turno de acuerdo a los grados de los niños con el objetivo de que no se junte mucha gente en la escuela y podamos respetar el distanciamiento social y las medidas de prevención establecidas. Además, para los controles, tanto el personal de salud como los niños tienen colocados los barbijos”.Cabe destacar que los niños concurren a estos operativos acompañados de uno de los padres o tutor.Charla salud bucalPara aprovechar el encuentro con las familias, desde el área de odontología se ofreció una charla para repasar los cuidados que deben tenerse para mantener una buena salud bucodental. Y fueron entregados kits gratuitos de cepillo y pasta dental.De este modo se instó a los niños a cepillarse los dientes luego de cada comida, después de levantarse y antes de acostarse; hacer la consulta con el odontólogo periódicamente para detectar caries u otros problemas de los dientes y la boca; y comer alimentos sanos, ricos en nutrientes que fortalecen las piezas dentarias.Covid-19: prevenciónFinalmente, en la misma jornada, el equipo de salud recordó las medidas para prevenir el nuevo Coronavirus. Entre ellas se destacó el lavado de manos frecuente con agua y jabón como la medida fundamental y se detallaron los pasos que deben hacerse para que el lavado sea lo más efectivo posible para eliminar el virus.También señalaron la necesidad de continuar permaneciendo en las casas y salir solo para las actividades esenciales y mantener el distanciamiento físico con otras personas y utilizar barbijo “cuando estamos en la vía pública, el supermercado, u otros lugares fuera del ámbito de la casa”.“Estornudar y toser en el pliegue interno del codo o sobre un pañuelo descartable, no tocarse la cara (ojos, nariz y boca), usar alcohol en gel cuando no se tiene agua y jabón al alcance y ventilar los ambientes”, fueron otros de los cuidados mencionados.