Las personas podrán visitar a sus seres queridos fallecidos en los cementerios

La visita está incluida dentro del permiso de reuniones familiares, en los mismos días y horariosLas reuniones autorizadas contemplan a familiares de no más de 10 personas los días domingos y feriados de 9 a 18 horas, no rige restricción de patentes ni es necesario tramitar algún permiso.Así lo indicó en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, quien recalcó que las visitas deberán realizarse respetando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, y evitando la aglomeración de personas en un mismo espacio.Asimismo, a una pregunta puntual sobre la visita a los cementerios, el médico respondió que están contempladas como visita a familiares, aconsejando “no llevar flores naturales en recipientes con agua” sino llevar de tela o de plástico y colocarlas en arena, para evitar la proliferación del dengue.El médico consideró que “si bien no hay nada específico sobre la visita a los cementerios, lo entenderíamos como la visita a un familiar ya fallecido y es un momento de mucha emoción. Estaría asignado en los días y horarios permitidos para visitas a familiares”.Indicó que “en relación a la lucha contra el dengue, este martes 26 de mayo se proseguirá con la fumigación espacial en localidades del interior provincial; en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en Riacho Negro y barrio ACA de Clorinda, Centro de Ingeniero Juárez, 20 de Junio de Pirané”.Mientras que en la ciudad capital se intervendrá con esta tarea en los barrios 6 de Enero, la Nueva Formosa, Santa Rosa, San Martín y San Francisco. El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se desplegará este martes en el barrio 6 de Enero.Además, el médico aseguró que se vive “un descenso importante de casos de dengue” y que ello se debe “fundamentalmente al trabajo mancomunado entre las brigadas sanitarias y los intendentes”.En tal sentido, consideró: “Cuando comenzábamos con estos informes el dengue era una de las principales preocupaciones que teníamos en ese momento; era una situación alertada por la Organización Panamericana de Salud en toda la región. Ahora, podemos notar que en las últimas dos semanas hubo un descenso importante, y esto se debe fundamentalmente al trabajo mancomunado entre las brigadas sanitarias y los intendentes en lo que es prioritario que es el descacharrizado, y en eliminar los criaderos”.Instó a que “esto hay que continuarlo, no hay que bajar los brazos; el trabajo que individualmente debemos realizar es revisar los patios cada tres días, eliminar los recipientes que puedan contener agua, cambiar los bebederos de animales, recambiar el agua; limpiar las superficies es muy importante porque si bien se pueden eliminar las larvas quedan los huevos en los recipientes hasta un año, aún a temperaturas bajas”.Para finalizar aclaró que “esto que se piensa de que no salen porque las temperaturas son bajas es sólo un momento; pero cuando las temperaturas suben vuelven las larvas, es un momento para cambiar y limpiar las superficies”, cerró.