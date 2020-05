Habilitación de actividades de recreación

“El trabajo conjunto y sostenido de pueblo y Gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia nos permite hoy continuar teniendo un status sanitario libre de coronavirus”, se remarcó, razón por la cual el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 dispuso “autorizar la realización de actividades físicas de caminatas y paseos en bicicleta recreativas al aire libre y de cercanía (un radio no mayor a 500 metros del domicilio)”.Según se puntualizó, las mismas “se deben realizar de manera individual, con uso obligatorio de barbijo, de lunes a viernes entre las 14 y 18 horas, manteniendo una distancia lateral de dos metros y de 10 metros anterior y posterior con otros transeúntes”.También se autoriza “la salida recreativa de cercanía con niños y niñas los días sábados y domingos de 14 a 18 horas”, debiéndose evitar “la concentración de personas en un mismo espacio, así como el uso de juegos infantiles en plazas y espacios públicos”.Se recomendó, en ese sentido, “el uso de barbijo para infantes entre dos y seis años, y obligatorio su uso a partir de los seis años en adelante”.Asimismo, se habilita “la actividad de empresas de seguro e inmobiliarias, con turnos previos otorgados de manera no presencial, y en el horario de 14 a 20 horas, cumpliendo con el protocolo sanitario que se pondrá a disposición en la página www.formosa.gob.ar”.25 de mayo“Este 25 de mayo podemos celebrar el Día de la Patria en familia. Debemos hacerlo de manera responsable, cumpliendo con todas las medidas sanitarias previstas para el cuidado personal y comunitario. La Patria nos contiene a todos, nos une en un mismo esfuerzo y sentido, que en este día es el objetivo de cuidar de la salud y la vida de todos y todas”, se destacó desde el Consejo.Por último, se instó a “no bajar los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.