Las 160 muestras en búsqueda activa de casos de Coronavirus dieron negativo

A nivel país, se espera el pico de COVID-19 en junio, como toda enfermedad respiratoriaEl responsable de Epidemiología de la provincia y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, explicó que hasta el momento se tomaron160 muestras en la vigilancia intensificada por coronavirus, activa de casos, arrojando todos hasta el momento resultados negativos.El funcionario se refirió así al caso de una mujer embarazada proveniente de Alberdi, República del Paraguay, que ingresó este martes al Hospital de la Madre y el Niño. “Por el antecedente de venir de otro lugar, se le tomaron las muestras y el resultado fue negativo. Sigue internada por el embarazo. Su estado no es grave”, aclaró en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Asistencia Integral a la Emergencia COVID-19.El especialista explicó que con todos los pacientes provenientes de otro lado se está sistematizando una metodología de trabajo que consiste en: tomarles las muestras a los que ingresen por Mansilla (límite con la provincia del Chaco), un hisopado, nasal y faríngeo, las que son enviadas al Hospital de Alta Complejidad donde se emiten los resultados, dos veces por día.Precisó el médico que el corte se da a las 06.00 y 18.00 horas, y los resultados únicamente se dan a conocer durante la conferencia de prensa del Consejo.“Se trata de vigilancia intensificada, es la búsqueda activa de casos, no quiere decir que sea un caso sospechoso. Llevamos más de 160 muestras, y todas negativas”, afirmó el epidemiólogo.Pico en junioSobre la evolución del coronavirus a nivel país, el doctor Romero Bruno estimó que se espera el pico para el mes de junio, como toda enfermedad respiratoria.“Es de esperarse que tenga una curva similar a las enfermedades de transmisión respiratoria, como influenza, bronquiolitis, neumonías, esto se da cuando disminuye la temperatura, y particularmente en el mes de junio. Las curvas si bien son progresivas, tienen un pico y después un descenso. El pico de la enfermedad respiratoria por años, se da en junio. Es de esperarse, que tenga esa curva similar”, enfatizó.No obstante se mostró satisfecho por el descenso que se registra en casos de otras enfermedades respiratorias propias de la época estival, como la neumonía, y lo atribuyó al aislamiento, el correcto lavado de manos y todas las medidas de prevención que se adoptan desde el Estado y los particulares.“Es de esperar que aumenten (por las enfermedades respiratorias). Por eso, la importancia de no bajar los brazos, estamos manteniendo a una comunidad sana, debemos tener ese cuidado. Son importantes las medidas económicas, pero está en segundo lugar. Primero, está la vida y la salud”, reflexionó por último Romero Bruno.