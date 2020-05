La Legislatura ratificó la prohibición de cortes de servicios a 64 mil usuarios

La diputada justicialista Margarita Batista se refirió al protocolo sanitario que se implementa en la Legislatura, las sesiones mixtas y la visita presidencialEn una nueva sesión mixta presidida por el vicegobernador Eber Wilson Solís, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó este jueves por unanimidad el decreto del Poder Ejecutivo del 20 de marzo de este año, por el por se suspenden los cortes del servicio de electricidad y de provisión de agua potable, por el término de 180 días, a más de 64 mil usuarios beneficiarios del programa provincial “Esfuerzo Formoseño”.Con la presencia física en el recinto de los jefes de bloques y desde sus despachos u hogares de los demás legisladores, la legislatura trató el despacho de la Comisión Nº 1 de Legislación, que dio dictamen favorable este miércoles a la ratificación del decreto del gobernador Gildo Insfrán, dictado “ad referéndum” de la Legislatura provincial.Consultada sobre la sesión, la diputada provincial por el Partido Justicialista (PJ), Dra. Margarita Inés Batista, sostuvo que “finalmente la oposición terminó acompañando el proyecto, pero tuvieron como ocurrió en la sesión pasada un negacionismo permanente, una amnesia de todo el desastre que han hecho y una sucesiva falta de defensa a los formoseños, cada vez que tienen la oportunidad de demostrar que les importa la provincia y los formoseños”.“Ahora, tenemos que escuchar críticas de personas que ocupan distintos cargos, que los ocuparon en el momento de Mauricio Macri, y no defendieron a Formosa, y nunca se preocuparon porque a la Provincia no le llegaba fondos, o que las obras no se terminaran. Que se olvidaron de todo y ahora ponen palos en la rueda”, sentenció la legisladora.Por otra parte, Batista informó que fue convocada para realizar el protocolo sanitario que se implementa en Legislatura en cada sesión mixta. “Fuimos convocados por el vicegobernador, el presidente nato de la Legislatura, el Dr. Eber Solís, para realizar un Protocolo Mixto de COVID-19, para que los trabajadores y trabajadoras de la Legislatura puedan trabajar con seguridad y contando con los recursos sanitarios para proteger su salud”, aseguró la doctora.En este sentido, explicó que el equipo conformado trabajó en la creación del protocolo bajo estrictas medidas sanitarias. “Seguimos los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Humano, del Ministerio de Salud de la Nación, también de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y las asociaciones científicas; además, recibimos asesoramiento de infectólogos de la provincia y fuera de ella”, precisó.Manifestó que “el protocolo fue analizado y aprobado por los doctores Eber Solís y Agustín Samaniego, y luego fue compartido con todos los trabajadores, quienes además tuvieron participación en la creación del documento”.Respecto a la visita presencial, la diputada recalcó que el 28 de mayo “está en la historia de nuestra provincia” y en este marco puso en valor que “se cumplieron 17 años del Acta de Reparación Histórica con el expresidente Néstor Kirchner, gran amigo de todos los formoseños, que no quedó en la firma, sino que se cumplió y ha sido una herramienta muy importante que permitió avanzar en el proyecto político que encabeza el Dr. Gildo Insfrán y que está plasmado en el Modelo Formoseño”.Puntualizó que gracias a la Reparación Histórica “se lograron un montón de mejoras para el pueblo de Formosa; podemos nombrar los más de 2000 kilómetros de rutas pavimentadas que nos permitió unir los pueblos de nuestra provincia; la red de tendido eléctrico que se fue continuando en el tiempo y que permitió que las localidades del interior puedan tener luz; los avances en el sistema de salud con infraestructuras y equipamientos; en fin, la inversión en mejorar la calidad de vida de los formoseños”.Valoró el hecho de que la visita del presidente Alberto Fernández haya sido, justamente, un 28 de mayo. “El presidente dejó habilitado el Hospital Interdistrital Evita y junto al Gobernador y los ministros nacionales firmaron una importante cantidad de obras que van a continuar, obras necesarias para el pueblo de Formosa. Fue un día histórico, nos sentimos luego de 4 años de postergación, integrados y que vivimos en un país federal porque tenemos un Gobierno nacional que así lo interpreta”.Advirtió que “muchos hablan por maldad o egoísmo y sin conocer, yo tengo la fortuna de haber conocido la provincia y agradezco todas las oportunidades que tuve. La conozco antes de que asuma el Dr. Insfrán, cuando asumió y tuve la fortuna de recorrerla con el desarrollo de las obras que fue realizando el Gobernador durante su gestión. El siempre dijo la verdad y siempre cumplió”.Por último, consideró que las obras realizadas cambiaron la vida de todos los formoseños al sostener que “estábamos todos desmembrados y ahora estamos unidos. Todas las decisiones que se toman son para el beneficio de la gente, bajo un estricto acto de justicia social, y con equidad”.