La Hormiguita Viajera” celebra su 40 aniversario

El Jardín “La Hormiguita Viajera” celebra hoy su 40 aniversario, convocando en un festejo virtual a estudiantes, docentes, directivos, familiares y egresados, muchos de los cuales continúan con la tradición de educar a sus hijos en esta institución señera del Nivel Inicial.El aislamiento social, preventivo y obligatorio no impidió que la comunidad educativa pudiera festejar una fecha tan significativa, mediante actividades, fotos y filmaciones que fueron compartidas en un clima de afecto, nostalgia y emotividad.La directora-fundadora, Lilian Sbardella remarcó que “el Jardín de Infantes “La Hormiguita Viajera” nació como un sueño en el año 1980 y pronto se convirtió en un proyecto pedagógico, que tiene la impronta de formar integralmente a los más pequeños”.En ese sentido, expresó su “orgullo como educadora por haber aportado a la sociedad formoseña casi mil egresados del Nivel Inicial, un logro que no sólo es personal, sino también de los maravillosos equipos de trabajo que me acompañaron a lo largo de estos cuarenta años”.Rescató “el compromiso ético, la calidad humana y la vocación profesional que han guiado nuestros pasos durante todo este tiempo, motivándonos a seguir adelante, especialmente en el contexto particular que estamos viviendo por la pandemia”.Lilian Sbardella resaltó “el profesionalismo del cuerpo docente que pone el mejor empeño para brindar una formación integral a pequeños de 2 a 5 años, sustentada en la educación emocional, con apoyo de un equipo interdisciplinario conformado por una psicóloga, una psicopedagoga y una licenciada en gestión educativa”Asimismo, precisó que “la actividad pedagógica está basada en el desarrollo de “metáforas”, tomando un eje de trabajo, su duración es flexible, y se busca el desarrollo de aprendizajes significativos y atendiendo a una visión integrada del conocimiento. Por otra parte, los estudiantes participan de talleres de Informática, Plástica, Educación para la Salud, Inglés, Ludoteca, Cocina divertida, Expresión Corporal y Granja”.“En la medida que sigamos innovando en nuestra tarea educativa, veremos resultados sorprendentes y alentadores en nuestros alumnos. Por eso es muy importante caminar junto con las familias en la misma dirección”, afirmó.Sbardella remarcó que “educamos en contenidos, pero principalmente en valores, porque todo el esfuerzo que realizamos, tanto los docentes como los padres, apuntan a sentar las bases de quienes aspiramos sean hombres y mujeres de bien”.“Hoy sólo me queda agradecer a Dios, a mis seres queridos, a los docentes que me acompañaron y a los que aún lo siguen haciendo, pero fundamentalmente a las familias que confiaron y confían en nuestro querido Jardín”, señaló finalmente.