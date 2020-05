La FEF recordó su aniversario con profunda responsabilidad social en medio de las adversidades

El Presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin indicó en el reciente 67° Aniversario de la Fundación de esa entidad, que “la Federación Económica de Formosa transita hoy un camino muy especial, dentro de un panorama difícil que atraviesa toda la sociedad formoseña producto de la pandemia que nos exige cuidados, precauciones y responsabilidad social sobre todas las cosas”.“Los años transcurridos desde 1953, no han sido fáciles, porque hemos tenido que atravesar crisis recurrentes, dificultades económicas por restricciones propias y ajenas, pero siempre con la vocación de salvaguardar la vigencia de un espíritu superador de las dificultades, con el ánimo templado para seguir trabajando en defensa de las empresas pymes de todo el territorio formoseño y con la fuerza necesaria para levantarnos una y otra vez en medio de las adversidades”.“Ser pyme es identitario de una vocación y significa ser parte de las soluciones de una sociedad que requiere la construcción de un entramado empresarial que aporte la creación de circuitos positivos de riqueza y generación de trabajo sustentable.Constituirse en pyme, desde el emprendedor, el taller de transformación y de los pequeños artesanos, es un camino donde muchos apuestan al futuro de un país y una provincia que construye todos los días mejores condiciones para nuestro crecimiento y progreso”, detalló Zanin.“Hoy atravesamos una crisis con muy pocos precedentes en los últimos 100 años, donde el 95% de las empresas comerciales no cubren sus gastos con caídas del 75% en sus ventas. Las pymes industriales trabajan en promedio al 42% de su capacidad instalada y deben recurrir a la ATP para solventar gastos en salarios”, dijo.“Las cuentas no cierran, pero tampoco cejaremos en el intento de seguir acompañando los esfuerzos de toda la sociedad formoseña, gobierno provincial, municipios, organizaciones sindicales, empresariales, de servicios sociales, asociaciones civiles del deporte, de la cultura, de los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad, de los trabajadores de los distintos sectores de la actividad productiva, ya sea en el campo, en las fábricas, en los comercios, en las empresas de servicios, en fin de todos los trabajadores, incluyendo a las familias que procuran preservarse y preservar la salud detodos”, detalló.“En este nuevo Aniversario, la Federación Económica de Formosa, abraza a todos y a cada uno de los formoseños, que aportan su esfuerzo para seguir apostando al futuro, un futuro que se construye desde este lugar desde el cual nos corresponde seguir trabajando para alcanzar otros paradigmas de una sociedad que busca nuevas formas de inclusión, de solidaridad, de distribución de la riqueza, de cuidado del medio ambiente, generando otras oportunidades para las generaciones futuras”, sostuvo Zanin.“Asimismo para finalizar extendió sus saludos y agradecimiento a todos los socios, a las Cámaras adheridas, a las Asociaciones que forman parte de la Casa de los Empresarios por su compromiso con la entidad”.