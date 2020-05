La Educación en un nuevo rostro de la Justicia Social

La educación es contacto, es poder reaccionar ante la actitud del otro, su interrogación, reclamo, emociones, casi como ninguna actividad humana, es esencialmente vincular, un encuentro profundo con otros.Todo esto hoy se ha modificado ante el escenario mundial por la pandemia del COVID-19, y la educación de alguna manera debe acudir al uso de la tecnología para sustituir esos encuentros personales, grupales, las clases presenciales y transformarla en una fortaleza y hacerlo de manera virtual.El 90 % de los alumnos en el mundo no acuden a las instituciones educativas, en 188 países, en la mitad de ellos se han implementado las clases on line, muchos en América Latina y especialmente en nuestro país.En Formosa, donde la Educación es una Cuestión de Estado, de la misma manera y en firme sintonía con el Gobierno Nacional, no ha detenido su marcha en la enseñanza, respetando claramente el aislamiento social, preventivo y obligatorio.Las escuelas en comunicación diaria con las familias, donde se encuentran los alumnos, han tomado a la tecnología como una oportunidad de seguir mejorando y afianzando, no solo la enseñanza, sino también la relación con los estudiantes, reinventándose permanentemente en estos procesos.Y en este contexto, en nuestra Provincia donde tenemos un Estado presente en todos los ámbitos, las instituciones educativas cobran gran relevancia, porque no solamente garantizan el Servicio Pedagógico, sosteniendo así las trayectorias educativas de los alumnos, también se garantiza el Servicio Nutricional que cada escuela posee y que en momentos de mayor sensibilidad y necesidad social se tornan más indispensables.Hasta fines del año 2015, en toda nuestra geografía provincial, se habían entregado mas de 120.000 netbooks para todos nuestros estudiantes y docentes a través del Programa Conectar Igualdad, emblema de inclusión, que vino a incluir tecnológicamente a las mayorías y asi poder reducir la desigualdad educativa.Lamentablemente hoy vemos que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades en el acceso a la tecnología apropiada, por lo tanto la eliminación de Conectar Igualdad, se convirtió en un atentado a ese derecho, una aberración cometida por el anterior Gobierno Nacional, ideológicamente neoliberal y lo que ello significa, el menosprecio a la educación Pública y la desintegración del Estado, cosa que en nuestra actualidad, lo padecemos aun mas.Muchas enseñanzas nos dejara esta pandemia. Debemos recuperar la relación con las familias, escuchar con más atención lo que dicen los niños, adolescentes, sostener la horizontalidad democrática que ha traído (ojala no fugazmente)la virtualidad de la tecnología.Será la oportunidad para dejar atrás las reaccionarias interpretaciones sobre el valor de la Inversión Educativa, la importancia de la Escuela Pública y la naturaleza del Estado.GUSTAVO MIERSDNI: 22.335.556TRABAJADOR SOCIALEDUCACION ESPECIAL – M C y E