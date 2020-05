La vida se hace historiaPara que puedas contar y grabar en la memoria(cf. Ex 10,2)Este domingo 24 de mayo, la Iglesia Universal celebra la Solemnidad de la Ascensión del Señor, es el día dedicado a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Este día nuestro Padre Obispo, Monseñor José Vicente Conejero Gallego, celebrará la Santa Misa a las 08:00 hs en la Capilla del Monasterio “La Sagrada Familia de Nazaret” de las Hermanas Clarisas, rezará por todos los comunicadores que desarrollan sus actividades dentro de la Iglesia y también por aquellos que, sin confesar nuestra fe, manifiestan su buena voluntad de ser auténticos comunicadores de la verdad.Este día, se nos recuerda que Jesús marcha de este mundo y nos deja una misión expresada con mucha claridad, ser sus testigos, predicar en todos los rincones, en todos los momentos. Este año caracterizado por situaciones muy especiales y cambiantes, nuestra Madre Iglesia nos ofrece un espacio para la reflexión y, dada las condiciones, lo haremos en nuestros hogares, puertas adentro, desde la intimidad más profunda de nuestros corazones, recapacitaremos sobre nuestro rol de comunicadores cristianos, sea cual fuere nuestro ámbito de trabajo de comunicadores sociales, desde la prensa escrita, radial, televisiva y también por las redes sociales.El Papa Francisco nos ha ofrecido, para este día, un bello mensaje titulado “La vida se hace historia”. La propuesta es que -a lo largo de todo el año- recapacitemos sobre este hondo e inspirador mensaje, buscando cómo aplicarlo a nuestra misión de comunicadores.En un mundo marcado por diversas formas de violencia, de enfrentamientos, de ataques, de guerras, de mentiras, Su Santidad nos invita a recoger y contar “buenas historias”, nos propone una comunicación que no se quede en repetir un discurso, o un código de conducta, o un enunciado de verdades, sino que acuda a la narración de historias donde aprendamos cómo los seres humanos estamos encontrando a Dios y dando nuestra respuesta de fe con la vida; historias que nos conecten con lo mejor de nosotros mismos y nos alimenten para lo bueno. Historias que construyan un mundo diferente; historias reales, cotidianas, sencillas, que nos alienten a acciones y actitudes de amor al prójimo, a la humanidad, a la naturaleza, a Dios.Francisco nos muestra un camino, historias de ayuda solidaria a migrantes; de jóvenes y adultos que se ofrecen a acompañar a personas ancianas, limitadas, enfermas; de asociaciones que promueven círculos de paz social; de comunidades que implementan acciones para el cuidado de la casa común; de acciones que nos hacen ver el entretejido de los hilos con los que estamos unidos unos con otros y nos ayudan a fortalecer la vida de comunidad.Llevamos, por tanto, una responsabilidad sobre nuestros hombros, la de ser sus testigos y no podemos esquivar, aunque habrá momentos en los que esa responsabilidad nos pese demasiado y sintamos flaquear, pero, siendo Dios todo amor, no nos abandona, se queda con nosotros y nos dará fuerza, nos iluminará, nos aconsejará, nos consolará. Es nuestro aliado en esta misión.