Intendente Corvalán: “Reforzamos la seguridad en 57 kilómetros a lo largo del río Bermejo”

En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 PEN por el cual se estableció el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, el gobierno de Formosa reforzó la seguridad a lo largo de 57 kilómetros de costa del río Bermejo, en el límite con la provincia del Chaco.Se trata de una zona muy particular, según explicó el intendente de Laguna Yema, Luis Alberto Corvalán, que era transitada por familias aborígenes a ambos lados del río, utilizando canoas, y sobre ellas motocicletas, para luego llegar hasta esa localidad.Una vez declarada la cuarentena por Coronavirus, y teniendo en cuenta que la provincia del Chaco “es la segunda en infectados de Coronavirus en el país”, el tránsito vecinal debió interrumpirse y reforzar la seguridad.“Es una constante lucha para nosotros, le pedimos al gobernador de la provincia que tome cartas en el asunto y nos respondió inmediatamente, reforzamos la zona con policía, la UEAR que recorre a caballo. Además se patrulla en camioneta, y ahora hay dos lanchas controlando el Bermejo desde el paso Aibal Silencio hasta la ruta 37. Son más de 57 kilómetros que tenemos que cuidar” contó el jefe comunal.Dijo que “Ellos (las familias aborígenes) no lo hacen por maldad, lo hacen por ingenuidad, pasan en canoas con moto y todo y se vienen para acá y no saben el daño tremendo que pueden hacer”.La información fue confirmada por el Oficial de policía Carlos Ayala que trabaja en la zona, quien señaló que la mayoría de los vecinos entendieron las nuevas disposiciones, pero la fuerza debió secuestrar tres canoas en la que se desplazaban.“Estamos a 150 metros del río Bermejo y a 500 metros del Chaco, se puede pasar en canoa, siendo una de las provincias más afectadas por el Coronavirus” destacó.Relató que “un día normal, sin cuarentena, las personas de Sumayén o del Chaco podían pasar el Bermejo con estas canoas, sabemos que el río alimenta a sus pobladores, ya sea de El Sausalito, pero ahora tenemos un puesto policial para resguardar la seguridad” afirmó.