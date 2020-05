Insfrán recorrió el Cincuentenario donde funcionará en caso de ser necesario el Centro de Atención de la Contingencia COVID 19

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recorrió en la tarde de este martes las instalaciones del Estadio Cincuentenario, lugar que fue acondicionado con 240 camas y todos los elementos necesarios y funcionará como Centro de Atención de la Contingencia COVID 19,Lo hizo acompañado del jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Economía, Jorge Ibáñez; el ministro de Gobierno, Jorge González y demás integrantes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El complejo fue equipado con 240 camas y todos los elementos necesarios para la eventual atención y monitoreo de pacientes leves y moderados, que no requieran soporte médico complejo.La medida fue dispuesta por el mandatario provincial en el marco de la contingencia por COVID-19 que está atravesando el país, y ante la eventual aparición de casos en la Provincia que hasta ahora mantiene su estatus sanitario libre de coronavirus.El objetivo principal es elevar, a modo preventivo, el número de camas disponibles para cuidados no críticos a fin de descongestionar los hospitales públicos para que puedan concentrarse en atender a los pacientes de más riesgo, que precisan de mayor atención y equipamiento médico.En el caso del Estadio Cincuentenario, cuenta con cámaras de desinfección en las entradas, accesos para ambulancias y sanitarios totalmente preparados.El Consejo de Atención Integral de la Emergencia tiene relevados otros edificios cercanos al clúster sanitario, que rápidamente podrán ser acondicionados para la emergencia, en caso de ser necesario.Hasta ahora, Formosa no registra ningún caso de COVID-19 y la información de todo lo relacionado con la pandemia y las acciones del Gobierno -tanto nacional como provincial- son dadas a conocer diariamente a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, cuyas reuniones de trabajo son presididas desde el primer día por el gobernador Gildo Insfrán.