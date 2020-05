González instó a estar informados de los estándares de bioseguridad comunes a los comercios minoristas

En el marco de la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge González, se refirió a una de las excepciones provinciales que dieron a conocer el lunes por la parte: los comercios minoristas.“Esta apertura que hemos señalado a nivel provincial hay que leerla de manera congruente con el resto de las normas que se dictaron”, sostuvo.En ese sentido, recordó que cuando el Estado Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se estableció la apertura de determinados comercios para atender la demanda de alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales. Entonces, esta nueva excepción “viene a completar”, el esquema de los que ya estaban habilitados.“Esta norma que sancionamos habilita al comercio minorista, no hace una segmentación de rubro”, aclaró el ministro e invitó a la sociedad en general a leer los protocolos que determinan los estándares de bioseguridad comunes a todos los comercios minoristas a los que se les habilitó el funcionamiento.“Si lo leen van a advertir, por ejemplo, de que un párrafo se hace alusión a que no se utilicen los vestidores, si hablamos de vestidores estamos hablando de un rubro determinado”, explicó.Además, González afirmó que “aquellos comercios que venían funcionando” antes del anuncio de estas medidas, podrán hacerlo con presencia de personas dentro del local, de acuerdo a los metros cuadrados de su superficie. En el mismo protocolo se establece cuántos clientes podrán ingresar por metro cuadrado y la distancia física que deben mantener entre ellos.“Llamamos a la responsabilidad de todos, que todos tomemos conciencia de que esto no es un relajamiento de la situación, al contrario, significa mayor responsabilidad en cada uno de nosotros, por eso estamos usando de manera obligatoria el barbijo”, señaló.Y recordó que hasta el momento no se cuentan con sanciones por la no utilización porque se apela a la responsabilidad civil de las personas.“Los protocolos que elaboramos son para el cuidado de la salud de todos, cada persona que esté al frente de algunos de estos negocios buscará el mejor método para llevar adelante esta tarea, hay elementos económicos que se consiguen en el mercado y les permite llevar adelante la rápida medición de la temperatura”, declaró González.Y agregó: “El control social va a ser muy importante, hay casos de personas que impidieron el ingreso de locales habilitados a quienes no tienen barbijo, que en la calle te señalan que no están usando barbijo y eso habla de la conciencia social y el compromiso que tenemos los formoseños”.Circulación de avionesPor otro lado y consultado por la prensa, González habló de los vuelos de aviones que suelen escucharse en el cielo y que “genera preocupación” en la sociedad.“No todos los vuelos están suspendidos, los de carácter humanitario y sanitario están autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil, los vuelos que escuchan las personas generalmente están vinculados a estos temas”, argumentó.En esa línea, profundizó que hay situaciones de salud que requieren la derivación del paciente a Buenos Aires para una atención más específica, y que “estamos hablando de casos verdaderamente humanitarios en el sentido de niños pequeños con problemas oncológicos que deben ser trasladados”.Y recordó que “esa atención la podríamos haber brindado si la gestión anterior del gobierno nacional hubiera puesto su corazón en una inversión importante para los formoseños como es el Centro de Medicina Nuclear”.El funcionario provincial, fundamentó que con el 100% de los equipamientos comprados, el 85% de la obra civil finalizada y el 100% del recurso humano capacitado para atender en ese centro, “se lo dejó pasar” y “en cuatro años no se pudo terminar”.Por último, González hizo referencia a la huelga de hambre que realizan personas privadas de su libertad en la Unidad Penitenciaria N° 3, ubicada en Las Lomitas, pidiendo la respuesta a la libertad condicionada que fue solicitada a la justicia provincial.También aseguró, que en todas las cárceles, como en esa, se realizan los controles médicos permanentemente y se les invitó a que finalicen la medida para que puedan alimentarse de manera adecuada pero “persisten en esta cuestión”.