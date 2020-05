Insfrán prorrogó el subsidio de $15 millones mensuales al transporte público de pasajeros

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que este martes el gobernador de la Provincia, Gildo Insfrán, firmó conjuntamente con el intendente de la Ciudad, Jorge Jofré, una adenda al convenio del subsidio al precio del boleto del transporte público de pasajeros. De esta manera, se prorroga el aporte de la Provincia de $15 millones mensuales desde el día 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2020.El anuncio fue realizado por el titular de la cartera económica provincial durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.$1600 para jubilados nacionalesEn la oportunidad, el ministro provincial también comunicó la ayuda extraordinaria para los jubilados y pensionados nacionales, por única vez, de 1600 pesos para 540 mil beneficiarios en todo el país que cobran el haber mínimo y que son beneficiarios del plan de ayuda alimentaria. La medida alcanzará en Formosa a 11.087 abuelos y abuelas.En el marco del programa ProBienestar, todos los meses los jubilados y pensionados nacionales recibían un bolsón de comida por un monto que ronda los 530 pesos. El anuncio nacional implica que se va a pagar de manera conjunta y en efectivo tres cuotas mensuales del programa, correspondiente a marzo, abril y mayo.Asimismo, el doctor Jorge Ibáñez se refirió a la ayuda extraordinaria de $15 mil (a pagar en tres cuotas de $5 mil) para 4200 centros de jubilados en todo el país que debieron cerrar sus puertas y que tienen dificultades para afrontar sus gastos. En Formosa, la ayuda llegará a 41 centros de jubilados y pensionados.También aludió a un anuncio de este martes del Presidente para los jubilados, relacionado con el aumento correspondiente al mes de junio, que saldría por un decreto presidencial y un segundo tramo del Ingreso Familiar de Emergencia para el mes de junio. “Una vez que salga la reglamentación correspondiente, les estaremos informando”, aclaró el ministro Ibáñez a los periodistas.Salario complementarioPara el sector privadoPor otra parte, se refirió a la asistencia que desde el Gobierno Nacional se brinda al trabajo y a la producción ante la actual crisis que azota a las PyMES y MicroPyMES, para lo cual se destinaron $27 mil millones para pagar parte del salario a un millón 300 mil trabajadores del sector privado en el mes de mayo.“¿Qué es esto del salario complementario? ¿Del 50 por ciento del sueldo neto? Es un subsidio para las empresas y representa el 50 por ciento del salario neto de febrero del año 2020, con un piso que es un salario mínimo vital y móvil que está en $16.875 y un tope de dos salarios mínimos vital y móvil. Un ejemplo claro: supongamos que en el mes de febrero un trabajador tuvo un salario neto de $50 mil, quiere decir que va cobrar por este salario complementario $25 mil, porque no está alcanzado por el piso pero tampoco por el techo. Si un trabajador hubiera recibido como salario $ 80 mil sólo cobraría $33.750, porque supera el 50 por ciento del techo. Esta es la particularidad que tiene esta medida que se llama salario complementario o subsidio para las empresas”, explicó el titular de Hacienda.Destacó que no es la única medida a favor del sector privado, sino que se suma a otras, y detalló: “En primer lugar, se hizo una postergación o reducción de las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se consideró necesario que durante el tiempo que dure la pandemia los empresarios no estaban en condiciones de hacer este tipo de aportes; en segundo lugar, se creó esta asignación abonada por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia; en tercer lugar, el crédito a tasa cero; y en cuarto lugar, el acceso a una prestación económica por desempleo de acuerdo a lo previsto en la reglamentación correspondiente”.Para explicar quiénes pueden acceder a estos beneficios, el ministro Ibáñez ejemplificó exhibiendo la respuesta dada por la AFIP a dos empresas formoseñas que solicitaron acogerse a las medidas. Indicó que la AFIP responde a cada empresa directamente y leyó un caso puntual: “Te contactamos para informarte que trabajadores y trabajadoras de tu empresa accedieron al salario complementario previsto. La carga de datos se realizará a través del régimen simplificado dentro de las próximas 48 horas. Podrás consultar el monto del salario que será abonado a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de tu empresa alcanzada por este beneficio”.Descuentos indebidosa beneficiarios del IFEEl doctor Ibáñez consideró necesario reiterar que ningún beneficiario del IFE debe sufrir descuentos de este pago, situación que ocurrió con algunos bancos no así el Banco Formosa. Al respecto, indicó que “el Banco Central de la República Argentina sacó una comunicación en la cual con total y absoluta claridad manifiesta que no se pueden realizar descuentos de ningún tipo al Ingreso Familiar de Emergencia por ningún tipo de crédito, de cuotas o de lo que fuere por operaciones concertadas con la propia entidad financiera o terceros”.“Entonces, no se puede descontar un peso de los pagos IFE y si alguna entidad financiera lo hubiera hecho, el BCRA le dice que en forma inmediata debe reintegrar la totalidad de los importes descontados”, afirmó.Cronogramas de pagosManifestó que continúa el pago de la AUH y por embarazo, con los DNI terminados en 3 y en 1 para el último caso. También reciben el aporte correspondiente los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, quienes tengan DNI terminados en 2, tras solucionarse los inconvenientes planteados la semana pasada en la transferencia de datos.Por otra parte, prosigue el operativo especial de pago a través del Banco Formosa para quienes cobran el IFE y no están bancarizados, con total normalidad en las localidades de Pozo del Tigre, Misión Laishí, San Martín Dos y Lugones.Cobran, también los beneficiarios que tienen una cuenta bancaria única o habían optado por Red Link y Banelco por los cajeros respectivos y se está pagando a jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino, según terminación de DNI.