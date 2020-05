El PAMI pagará suma para reemplazar bolsones de alimentos

La obra social recuperó para sus afiliados el Centro Integral de Atención Telefónica, una vía de comunicación clave.El PAMI pagará, por única vez, una suma fija y extraordinaria de $1.600 a sus afiliados en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuyen a través de centros de jubilados y pensionados que permanecen cerrados por las restricciones derivadas de la pandemia.El pago será a partir del 15 de mayo y se extenderá hasta el 21, teniendo en cuenta la terminación del DNI del afiliado.El anuncio fue realizado por la titular del PAMI, Luana Volnovich, junto a su par de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, y confirmado en Formosa por el titular local, Luis Kayser.“En este contexto epidemiológico se hace dificultosa la entrega de bolsones para cumplir las medidas sanitarias que debemos cumplir todos, más aun nuestros afiliados, que tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. Se trata de una excelente medida de asistir directamente al beneficiario a través de una acreditación en su cuenta bancaria, por los tres meses que venimos durando, marzo, abril y adelantar la entrega de mayo” opinó el funcionario.Adelantó que “Existe un cronograma que se estableció en conjunto con el ANSES, para que no haya aglomeración de beneficiarios a la hora de retirar el efectivo. Lo dispondrán en sus cuentas”.Vacunación antigripalEl titular del PAMI Formosa valoró el trabajo en conjunto que se viene realizando con el Ministerio de Desarrollo Humano y recordó que la provincia debió suplir en varias oportunidades las prestaciones que la obra social, no cubrió, durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.Dijo que en el caso de la inmunización de personas de la tercera edad, la oficina local recibió tres mil dosis de vacunas antigripales y antineumocócicas que ya fueron colocadas, y hace 15 días una nueva partida, que es aplicada tanto en farmacias, como en la delegación local.“Al cierre de abril habíamos superado el 70%, con la entrada del frio, vamos a estar cubiertos” consideró.GeriátricosEn otro orden, señaló Kayser como integrante del Consejo de Asistencia Integral a la Emergencia COVID 19, que el gobernador Gildo Insfrán les había pedido prestar especial atención a los geriátricos, tanto públicos como privados para estar atentos ante cualquier contingencia.“Se articula entre tres organismos: el rol de policía que es el Ministerio de Desarrollo Humano, el ministerio de la Comunidad que tiene a su cargo geriátricos también en los que incluso tenemos internados afiliados nuestros y nosotros como obra social, que tenemos un rol de contralor sobre ellos” precisó.Dijo que en ese marco, “Tenemos un equipo de auditoría permanente y hacemos visitas semanales de supervisión, con compromiso de parte del prestador sobre las normas que debe cumplir y una declaración jurada que obliga al cumplimiento de las normativas”.Pami escucha y respondeKayser se mostró satisfecho por un logro de la obra social, el restablecimiento del servicio PAMI Escucha y Responde, que es el Centro Integral de Atención Telefónica de PAMI.“Se había perdido con la gestión anterior, estamos en etapa de prueba que funciona muy bien, desde las 7 a 20 horas, pretendemos después de la semana comenzar a habilitar fines de semana. Es un vínculo directo con el afiliado, discando tres números, el 138, el afiliado es atendido, incluso en casos de traslados” precisó.El Servicio PAMI Escucha y Responde es el Centro Integral de Atención Telefónica de PAMI. Se ocupa de recibir, responder y gestionar todas las consultas, sugerencias y reclamos de afiliados, familiares o instituciones sobre temas relacionados con los servicios y prestaciones del Instituto.La atención se realiza en todo el país en los números gratuitos 138 y 0800-222-7264.