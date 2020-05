González: “Insfrán es un político de nivel, con palabra autorizada y consultada por la política argentina”

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, aseguró que el gobernador Gildo Insfrán “es un político de un nivel pocas veces visto en toda la historia de la Argentina” y afirmó que “le guste a quien le guste, es palabra autorizada y una palabra consultada por muchísimas personas del mundo de la política”.Tales afirmaciones fueron realizadas por el titular de la cartera de Gobierno durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en respuesta a una consulta realizada ante informaciones que circulan en algunos medios.Aseguró que el medio en cuestión “es un canal local con pretensiones nacionales que responde a los intereses empresariales y no al interés de la verdad y la adecuada información” y consideró que el periodista en cuestión “mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, asegurando que le gustaría discutir “aspectos que son mucho más importantes y que sistemáticamente están ocultando”.“Me gustaría un análisis de ese medio de, por ejemplo, la fuga de dólares durante el gobierno del expresidente (Mauricio) Macri, que se fueron -con fuentes del Banco Central- más de 86.200 millones de dólares. Sería importante que pudieran hablar, analizar, así como analizaron supuestos casos de personas que cobraron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y no vivirían en la Argentina, así como hicieron esa investigación tan concienzuda podrían investigar los 1600 millones de pesos que habrían sido fugados por un amigo del expresidente, o los 650 millones de pesos que fugó otro de los grandes grupos económicos nacionales, o los 500 millones de otro grupo; hay muchísimas cosas que se pueden hablar sobre estas cuestiones y que sistemáticamente son omitidas por estos medios de comunicación”, continuó el ministro.Dejó en claro que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia está dedicado a trabajar para atender las situaciones que están vinculadas a la emergencia del COVID-19 por lo que “queremos hablar de nuestra realidad, de Formosa”.Resaltó que el voto popular eligió al gobernador Insfrán por lo que “nos debemos al pueblo de Formosa, quien le ha brindado la responsabilidad al gobernador de la provincia, la conducción de los destinos de esta provincia por cuatro años y a ese pueblo de Formosa le damos cuentas, brindamos toda nuestra responsabilidad y nuestro tiempo, no podemos dedicarnos a atender a las situaciones de algún medio porteño”.En este sentido, aseguró: “Vamos a continuar trabajando por el bien del pueblo de Formosa. Como dijo el Gobernador en más de una oportunidad, el 99 por ciento de nuestra energía está dedicada a trabajar por todos los formoseños y formoseñas, a brindarles todas las soluciones a sus problemas y el uno por ciento dedicaremos a atender, a responder este tipo de cuestiones que son absolutamente secundarias en nuestra provincia”.