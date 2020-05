González exhortó a respetar la cuarentena ante récord de nuevos casos a nivel país

Este jueves, los casos de coronavirus en Argentina ascendieron a 6.879, si bien el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires concentra el 86 %, el ministro de Gobierno de Formosa recalcó a la población que “hay que cuidarse, en la región también tenemos un crecimiento de transmisión del virus”.El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge González, advirtió que los aumentos de contagios son “una llamada de atención para mantenernos alertas en el estricto control de nuestros límites, el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y de los cuidados preventivos”. Lo hizo en el marco de la conferencia de este jueves del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El titular de la cartera de Gobierno puso en valor las medidas sanitarias implementadas desde el Estado provincial al sostener que las decisiones adoptadas, relacionadas con el ingreso administrado y ordenado al territorio provincial y la cuarentena obligatoria controlada, “están siendo tomadas como ejemplo por otras provincias. También España ha empezado a aplicar exactamente la misma metodología”.“Estamos en una situación sanitaria que es necesario protegerla. Hoy, vemos replicar nuestras medidas sanitarias, tenemos un Estado presente, un sistema de salud provincial fortalecido y una comunidad organizada”, afirmó el ministro.“Aquellos que no tengan necesidad de salir de su casa no lo hagan. En las últimas 24 horas se alcanzó el máximo hasta el momento de transmisiones, tomemos conciencia de que estamos en una situación de pandemia, una situación de emergencia nacional y hay que cuidarse. No existe vacuna, la mejor vacuna es la prevención”, subrayó.En cuanto a los avisos de la población a la policía ante irregularidades o incumplimientos de las normas sanitarias y de seguridad establecidas, González agradeció la participación y compromiso ciudadano en el control social, y señaló: “Es una actitud militante en defensa de la vida de los formoseños; cuidémonos todos juntos”.“Salvo la situación de Catamarca, ninguna otra provincia tiene la situación que tenemos hoy en la provincia de Formosa. Por eso, somos tan cuidadosos nosotros en el cumplimiento de las medidas sanitarias que hemos dispuesto para la protección de la salud pública de todos los formoseños”, destacó Jorge González.Para finalizar, indicó que no se estigmatizará a ningún caso, “venga de donde venga”, y que el estricto control sanitario es para todo aquel que ingrese a la provincia. “Lo bueno, es que la inmensa mayoría de los formoseños lo entiende”, reflexionó.