González: “Deben aguardar la fecha de ingreso a la provincia”

El ministro de Gobierno aseguró que el Estado provincial “cumplirá con todas las solicitudes de las personas que deseen regresar al territorio provincial”, que se hará de forma ordenada y administrada.El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, aseguró este lunes que la provincia “dará respuestas a todos los formoseños que solicitaron regresar a Formosa”. Este volver a casa se realizará de manera ordenada y administrada, y de acuerdo a la disponibilidad de lugares en los centros de alojamiento preventivo para el aislamiento, recalcó el funcionario.Siendo estas medidas, enfatizó de “cumplimiento estricto a los fines de mantener el estatus sanitario libre de coronavirus que hasta la fecha tiene Formosa”.Este mediodía en Casa de Gobierno, autoridades provinciales que integran el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, cumplieron con el parte informativo diario. En ese ámbito, el titular de la cartera de Gobierno se refirió a la estrategia sanitaria de ingreso de los formoseños que regresen a la provincia, en una situación de pandemia como la que se vive en la actualidad.“Todas aquellas personas que solicitaron ingresar al territorio deben aguardar la fecha que le otorgará la provincia y no intentar ingresar al territorio como ha sucedido en Mansilla, donde dos o tres personas quisieron hacerlo”, refirió en alusión a los episodios que se han dado en uno de los ingresos, siendo categórico en afirmar: “En ningún caso van a poder ingresar”.Seguidamente, explicitó que “deberán esperar a que se habiliten los centros específicos de alojamiento dispuestos para la cuarentena de cada una de las personas que hayan estado fuera de la provincia”.Todas estas medidas se fueron profundizaron en el marco de la estrategia sanitaria en el cuidado de los ingresos a la provincia, indicó el funcionario, ampliando en que “el virus solamente puede ingresar con una persona, por eso somos tan cuidadosos sobre el ingreso ordenado y administrado”.Además, aseguró que el Estado provincial a partir de la emergencia por la pandemia reorganizó todos los ministerios y reorientó los esfuerzos para poder sentar una mejor actuación ante la emergencia sanitaria.A modo de ejemplo, citó que en los centros de alojamiento habilitados para que las personas cumplan con el aislamiento, se cuenta con equipos de todos los ministerios, “no solo de salud y seguridad, sino también de profesionales de equipos multidisciplinario, quienes están trabajando de manera conjunta”.Asimismo, hay otros equipos en el reparto de responsabilidades, como es el caso del Ministerio de Gobierno. “Para atender este tipo de situaciones montamos un equipo de personas que están en permanente contacto con las personas que se inscribieron en el sistema para regresar a la provincia”, especificó.El funcionario reiteró que “le vamos a dar una respuesta adecuada con la fecha de ingreso a la provincia y van a poder ingresar, lo único que necesitamos es ordenarnos en el ingreso, hacemos eso y vamos a ganar en tranquilidad. Somos 640 mil habitantes en esta una gran casa que es nuestro territorio y debemos cuidarla en este estado sanitario en que nos encontramos en este momento”.Y añadió: “Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias siempre teniendo como horizonte el bien común, y hoy el bien común es preservar la salud pública de todos los formoseños”.Escuela de CadetesEl ministro González también se refirió a la Escuela de Cadetes, la cual es uno de los centros de alojamiento preventivo donde actualmente “hay 60 personas cumpliendo con la cuarentena obligatoria”.En ese contexto, una vez que las instalaciones se hayan liberado “vamos a volver a hacer ingresar a todo un grupo de personas para que puedan realizan la cuarentena”, apuntó.Por último, mencionó que hay excepciones al sistema de alojamiento preventivo, como ser para las personas con alguna patología médica. “Los casos de pacientes oncológicos, inmunodepriminido, diálisis, insulino dependientes, esas personas no van a los centros, sino que hacemos un seguimiento personalizado por su propio estado de salud”, aclaró el funcionario, quien para cerrar pidió una vez a todos los formoseños seguir trabajando “juntos para cuidar este estatus sanitario de no registrar ningún caso de coronavirus en el territorio provincial”.