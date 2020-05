IFE: Beneficiarios que eligieron la opción del Correo cobrarán por ventanilla en el Banco de Formosa

De acuerdo al cronograma dado a conocer para todo el país. En Formosa, el beneficio nacional alcanza a más de 150 mil formoseños, de los cuales 42 mil no tienen cuenta en ningún bancoEl ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, informó que las gestiones realizadas por la Provincia ante la Nación obtuvieron respuesta y los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que eligieron la opción de pago por el Correo Argentino, percibirán la ayuda económica de 10 mil pesos única y exclusivamente a través de los cajeros del Banco Formosa.El anuncio fue realizado por el titular de la cartera económica provincial, durante la conferencia de prensa de este lunes del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que describió al IFE como una “de las medidas más importantes y trascendentales que adoptó el Gobierno nacional” al cubrir a los que menos tienen con una ayuda económica.Entre los beneficiarios, enumeró: “A los monotributistas sociales; a los monotributistas de las categorías más bajas; pero también a los trabajadores informales que viven de las changas y que todos los días salen de sus casas a buscar unas monedas para llevar a sus hogares; a los trabajadores y trabajadoras de casas de familia”.Recordó que el beneficio alcanza a 7 millones 800 mil argentinos, habiendo quedado exceptuados más de un millón de argentinos que están tratando de regularizar su situación a partir de la presentación de documentaciones. En Formosa, el IFE alcanza a más de 150 mil personas.De ese total, 42 mil formoseños al momento de realizar la opción de medio de pago eligieron el Correo Argentino, entidad que no tiene presencia en toda la Provincia ni tampoco la capacidad operativa para dar respuesta a la atención de tantas personas. En este contexto, el ministro de Economía indicó que el gobernador Gildo Insfrán, los ministros y el responsable de ANSES local informaron a la Nación de esta situación.En respuesta a las gestiones realizadas, la Nación dispuso que “todos aquellos beneficiarios del IFE que hicieron la opción del Correo Argentino y fueron notificados, van a cobrar única y exclusivamente a través el Banco de Formosa, con cajeros presenciales es decir en la caja donde hay un ser humano atendiendo y no por los cajeros automáticos electrónicos”.El funcionario resaltó que “si bien la coordinación de estos pagos se da 48 horas antes de que comience la operatoria y no es tarea fácil, si es bueno y necesario que sea de esta forma” para evitar traslados de largas distancias y aglomeración innecesaria de gran cantidad de personas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.El beneficiario no deberá concurrir de modo alguno al Correo Argentino sino a la sucursal más cercana a su domicilio del Banco Formosa.Cómo será el pagoEl Banco Formosa pagará a través de las ventanillas de todas las sucursales (excepto Casa Central, Banca Preferencial y Sucursal Judiciales) en un horario especial para el IFE a partir de las 12 horas y hasta las 15 horas, respetando el cronograma que había establecido el Correo Argentino para el pago.Todo beneficiario del IFE que haya elegido la opción “Correo Argentino” podrá acercarse a cualquier sucursal de Banco Formosa en el día establecido por el cronograma publicitado y cobrar por ventanilla del banco de 12 a 15 horas, en un horario especial abierto para el pago del beneficio.CronogramaPor último, aseguró que se mantiene el cronograma de dos días por cada número de terminación de DNI, y los beneficiarios que debían cobrar por el Correo Argentino lo harán por el Banco de Formosa en un horario exclusivo para el IFE.“Cambiamos la boca de pago pero no el cronograma que ya había sido aprobado hace 15 días atrás. Tiene una particularidad: comienza el día 6 de mayo pero cada número de terminación de DNI ha sido dividido en dos días de pago. Es decir, todos los DNI que terminen en 0 van a cobrar miércoles y jueves, los apellidos que comiencen de la “A” a la “L” el primer día. Lo harán el día jueves los apellidos que comiencen de la “M” a la “Z”. El cronograma termina el 1 de junio”, explicó en detalle el ministro Ibáñez.Punto efectivoDesde el Banco Formosa, se puso en marcha una campaña de comunicación y capacitación para el uso de Punto Efectivo, otra de las opciones de cobro establecidas para el IFE. Para ello se entregará y difundirá material explicativo en todas las dependencias provinciales y municipales, oficinas del Correo Argentino, oficinas del ANSES y a través de todos los medios de comunicación.El Punto Efectivo se puede operar desde Home Banking, Cajeros Automáticos, Link Celular y enviar dinero para que otra persona lo retire en forma inmediata de un cajero automático sin utilizar una tarjeta de débito o de crédito y sin que tenga que ser cliente de ningún banco.