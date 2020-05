González anticipó que analizarán propuestas de apertura de algunas actividades

El ministro de Gobierno informó que este sábado comenzó el operativo de repatriación a través del puente San Ignacio de Loyola y culminará este lunes, y destacó que el mismo “se lleva a cabo sin ningún tipo de inconvenientes con mucha colaboración de todos los que participan de este operativo”.En este marco, aclaró que se trabaja con la Dirección Nacional de Migraciones que depende del Ministerio del Interior y resaltó que el Estado nacional tomó debida nota de las estrictas medidas sanitarias implementadas en Formosa. “Nosotros hemos explicado cabalmente que lo primero es la defensa de la salud pública de todos los formoseños, por lo tanto, cuando este operativo se organiza, nos consultan”.Al respecto, González detalló que se trata de argentinos residiendo en la República del Paraguay y paraguayos con domicilio en Argentina que solicitaron el reingreso, los cuales se inscribieron a través del Consulado argentino y se establecieron las distintas listas de personas a ingresar.Es así que “se trabajó articuladamente con la Dirección de Migraciones y la Aduana de la localidad de Clorinda, Gendarmería Nacional y Policía de la provincia; se organizaron 3 cápsulas (conjunto de automóviles precedido por un vehículo de seguridad y atrás otro vehículo de seguridad con el fin de mantener el orden), e ingresaron a la Argentina en distintos horarios”.Sobre el camino recorrido, el titular de la cartera indicó que “salieron de Loyola, cargaron combustible, y acompañados por estos vehículos de seguridad Gendarmería o Policía de la provincia, discurrieron por la ruta 11 hasta Mansilla; saliendo de nuestra provincia”.González manifestó que dentro del grupo del día sábado existió una minoría de 14 personas que manifestaron su interés por quedarse en la provincia de Formosa. “He aquí que cuando nosotros hicimos todos los trámites -en manera conjunta con el Ministerio del Interior- estas personas habían indicado que iban a la provincia de Santa Fe; entonces, ahí es cuando se produce una situación en la defensa de la salud pública de todos los formoseños, porque nosotros en la provincia tenemos una norma de ingreso ordenado y administrado”.En este sentido, el ministro pidió que se respete el cronograma pactado: “No podemos permitir el ingreso desordenado, tenemos pautas sanitarias muy firmes; por eso, invitamos nuevamente a todas las personas que se encuentran fuera de la provincia a que aguarden la fecha de ingreso, si no se producen este tipo de situaciones. Van a ingresar en la medida que nosotros tengamos plazas disponibles y en las fechas que nosotros ya les estamos adelantando; hay fechas ya otorgadas. Tenemos que respetar esa organización porque es en aras de la defensa de la salud de todos los formoseños, formoseñas y nuestras familias”.Para finalizar, González comentó respecto a rispideces producidas en algunos controles. “Siempre hay alguna persona que no entiende de que por encima de su interés particular, está la salud pública de todos”.Agregó que “la policía actúa de manera adecuada, coherente, responsablemente en el cumplimiento de estas normas. Quiero reivindicar el trabajo de la policía de la provincia en este contexto y también el trabajo de las distintas áreas de salud, de servicio que están prestando un servicio para que todos podamos quedarnos en casa”.