El sábado 30 arranca el cronograma de pagos de la Provincia con los jubilados de la CPS

El sábado 30 de mayo comenzarán a cobrar los jubilados de la Caja de Previsión Social, cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2, según lo anunció el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez este viernes durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El cronograma por cajeros automáticos continuará el domingo 31, para los DNI terminados en 3, 4 y 5; el lunes 1 de junio, los DNI terminados en 6 y 7 y el martes 2, los DNI terminados en 8 y 9.En tanto, los trabajadores activos de la administración pública provincial comenzarán a cobrar el miércoles 3, los DNI terminados en 0, 1 y 2; el jueves 4, los DNI terminados en 3, 4 y 5; el viernes 5, los DNI terminados en 6 y 7 y el sábado 6, los DNI terminados en 8 y 9.Cuentas bancariasPor otra parte, el titular de la cartera económica provincial informó que el Banco Central de la República Argentina comunicó que todos los bancos deben abrir cuentas para el pago de jubilaciones y pensiones, según lo disponga la ANSES. Al respecto, indicó que hasta el momento “había una reticencia de los bancos privados de abrir cuentas para el pago de jubilaciones porque para las entidades de primera línea, los abuelos no son clientes atractivos, no son personas a quienes les puedan vender paquetes crediticios, y por lo general son tecnológicamente los menos avanzados y requieren atención personal cuando van a hacer un trámite”.Asimismo, comunicó que el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que exime de pagar ganancias, entre el 1 de marzo de 2020 al 30 de setiembre de 2020 al personal de la salud y de seguridad.“Una buena noticia”El funcionario provincial calificó de “una buena noticia” a los índices dados a conocer este jueves de una caída de los precios mayoristas en abril, a causa de la deflación. Explicó que esta caída tiene distintas causas de origen: la baja del petróleo, la baja del gas, un dólar oficial planchado y recesión en la economía, pero aclaró: “Independientemente de cuáles fueran las causas por las cuales caen los precios mayoristas, creemos que es una buena noticia porque va tener dos consecuencias directas: por un lado, tendría que reflejarse en una menor velocidad de la inflación; y por otro, hasta por sentido común diría, si los precios mayoristas en abril han bajado no puede seguir una remarcación en la cadena de precios, en todos los eslabones de la cadena”.PagosEn otro orden, el ministro Ibáñez confirmó que finalizó el pago de la Asignación Universal por Hijo como de la Tarjeta Alimentar, a un padrón de 32.486 esta última, según datos de la UDAI Formosa. También concluyó el pago del Programa Alimentario del PAMI y las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino, con haberes que no superan los 17.859 pesos.En cuanto al IFE, el operativo especial de pago en el interior, cobraron 12.248 personas a través del Banco Formosa como así también quienes optaron por la Red Banelco, 3.718 personal y con CBU, 17.501 beneficiarios.Este viernes cobraron la AUH los beneficiarios con DNI terminados en 9 y los jubilados con DNI terminados en 0 y 1.Continúa sin inconvenientes el pago del IFE a través de la Red Link. El martes 26 cobrarán los DNI terminados en 6; el27 y 28, terminados en 7; el 29 de mayo y 1 de junio, los DNI terminados en 8; y el 2 y 3 de junio, los DNI terminados en 9.El IFE se cobra en todas las sucursales bancarias, en el horario de 12 a 15. El martes 26 será el turno de los DNI terminados en 8; el miércoles 27, los DNI terminados en 9.Clausura preventivaConsultado en torno a la clausura preventiva por 48 horas de un supermercado ubicado sobre la avenida Gutnisky, el doctor Ibáñez respondió que tal cual lo refleja el parte de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario, “al momento de la inspección no cumplía con las condiciones óptimas de conservación de alimentos frescos en góndola, que debe tener cadena de frío y porque cuando se hace la inspección a una de las cámaras, ésta no estaba en estado apto y los alimentos tampoco cumplían con las condiciones y las temperaturas de frio que establece el Código Alimentario Argentino”.