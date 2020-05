Formosa sin Coronavirus y con sus clubes deportivos a salvo

Por una decisión política de Gildo Isfrán, los clubes hoy presentan un panorama que difiere de lo que se vive en casi todo el país. Como un estado presente puede salvar y potenciar al deporte.

Son pocas las provincias que en Argentina aún no tienen casos de Coronavirus. Pocas, también, las que han brindado respuesta al difícil momento de los clubes que hoy ven como un Ministerio de Turismo y Deportes crea herramientas pero que a la hora de su implementación los deja afuera.Una de las que no tuvo problemas sanitarios y respondió a la demanda deportiva fue Formosa. La provincia que comanda el justicialista Gildo Isfrán y que según cuenta el representante de la provincia en la Confederación Argentina de Clubes de Barrio, Juan Kalyn, se encargó desde un primer momento de acercar subsidios y alimentos para que cada espacio sea una bocanada de aire fresco para la comunidad.“En nuestra provincia no estamos exentos de todo lo que está pasando, pero aquí la situación es muy distinta porque se tomaron las medidas necesarias. Primero en términos sanitarios y luego en lo deportivo. Hoy los clubes no están abiertos pero el Gobierno está apoyando con mercadería y otras acciones que hacen que los problemas se sientan un poco menos“, destacó el también dirigente social.Y agregó: “De todos modos también hay que destacar que nuestros clubes son muy diferentes a nivel estructural que los que hay en el resto del país aunque cumplan el mismo rol social y también le den un plato de comida a las personas que lo necesitan”.La decisión política del gobernador y la subsecretaría de deportes es la base de no padecer el momento: “El gobierno se encargó de hacer llegar alimentos y otros beneficios para los clubes. Se hizo a través de la Subsecretaría que solicitó a las federaciones un relevamiento de todos los clubes de la provincia”.Aún así, para los clubes es primordial llegar a los subsidios y beneficios que se esta implementando a través del gobierno nacional y a los que, según Kalyn, los clubes en muchos casos no pueden acceder: “Hoy nuestra mayor preocupación es acceder a los subsidios que lanzó nación. Muchos clubes que lo necesitan se están quedando afuera más allá de que, por ejemplo, si no pueden pagar una factura, el gobierno provincial les da las herramientas para poder hacerlo”.