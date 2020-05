Formosa se mantiene sin casos de Coronavirus: permiten reuniones familiares domingos y feriados

De acuerdo al informe brindado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19, la provincia de Formosa continúa sin casos confirmados de COVID-19. Se autorizaron reuniones familiares de diez miembros, días domingo y feriados.La reunión del Consejo estuvo presidida por el Gobernador Gildo Insfrán, y asistieron además el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el jefe de Gabinete de Ministros Antonio Ferreira, y ministros del Poder Ejecutivo.“En Formosa continuamos con la vigilancia intensificada en etapa de contención y la búsqueda activa de casos, habiendo realizado 673 test desde el inicio de la pandemia, todos con resultados negativos a COVID-19” señaló Insfrán en sus redes sociales.Valorizó que “El trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia nos permite continuar teniendo hasta la fecha un estatus sanitario libre de coronavirus, razón por la cual hemos autorizado desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 a la realización de encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9hs y las 16 horas”.Pidió el gobernador que “Disfrutemos de la posibilidad de reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable para que esto no signifique un riesgo para las personas que más amamos”.Luego de la reunión, el parte fue leído por el Ministro de Gobierno Jorge González, acompañado por el intendente capitalino Jorge Jofré y el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno.Se detalló que en las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de una joven de 16 años, proveniente de El Potrillo, con antecedente de eclampsia que motivó la cesárea y neumonía. Fue derivada al Hospital de la Madre y el Niño, donde se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, se le toman las muestras y las mismas arrojaron resultado negativo a coronavirus.Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 36 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus. Con estos, suman 673 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia.En razón de lo expuesto, la Provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.Existen 834 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta a 82 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.927 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.El sábado 23 ingresaron 423 vehículos al territorio provincial, de los cuales 398 eran camiones de carga. Son un total de 616 personas, 104 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando 97 por Mansilla, 7 por puente Libertad e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 28.307 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 408 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.621 vehículos y se secuestraron 62 de ellos y una embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 23 automóviles y 31 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 243 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Se informó además que la noche del sábado la policía intervino a instancias del control social, en la realización de una fiesta privada en la ciudad de Clorinda. A raíz de la misma se inició una causa judicial por violación de la normativa de emergencia sanitaria y lo dispuesto por el artículo 205 de Código Penal.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 7 comercios de diferentes rubros, labrándose 6 actas de infracción, y clausura preventiva de 1 comercio.En los controles bromatológicos realizados el sábado por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 19 comercios, labrándose 17 actas y clausurándose 16 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue, el lunes 25 de mayo se continuará con la fumigación espacial en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Buena Vista, El Espinillo, Clorinda, Estanislao del Campo e Ingeniero Juárez.En el marco de la continuidad de las políticas nutricionales de la provincia, se informa que inicia la semana 4 del Plan Alimentario NUTRIR el lunes 25 de mayo, jornada en la que se atenderá normalmente a las familias beneficiarias que podrán retirar sus alimentos frescos, nutritivos y saludables en los lugares, días y turnos establecidos en sus respectivas tarjetas.Reuniones familiares“El trabajo conjunto y sostenido de pueblo y gobierno de la provincia para enfrentar la pandemia nos permite hoy continuar teniendo un status sanitario libre de coronavirus, razón por la cual este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ha dispuesto autorizar los encuentros familiares de no más de 10 personas, los días domingos y feriados, entre las 9hs y las 16hs” anunciaron.“Comprovincianos, disfrutemos de la posibilidad de poder reencontrarnos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable para que esto no signifique un riesgo para las personas que más amamos. Hoy, en el día de la Virgen María Auxiliadora, y siempre, amar es cuidar” cierra el parte del día dómingo.